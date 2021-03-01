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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210301/plan-1599418448.html
План БКАД в Хабаровском крае перевыполнили на 33 процента
План БКАД в Хабаровском крае перевыполнили на 33 процента
План по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Хабаровском крае перевыполнен на 33%, отремонтировано около 200 километров... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T13:08
2021-03-01T15:52
хабаровский край
дальний восток
ванино (порт)
ркк "энергия"
хабаровск
советско-гаванский район
общество
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ХАБАРОВСК, 1 мар — РИА Новости. План по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Хабаровском крае перевыполнен на 33%, отремонтировано около 200 километров дорог, сообщили РИА Новости в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства."По итогам реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории Хабаровского края план на 2020 год перевыполнен на 33%. При плане в 150 километров приведено в нормативное состояние 199,48 километра автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - сообщает министерство.Плюс ко всему, по проекту отремонтировано 52,5 тысячи погонных метров тротуаров, установлено более 2 тысяч дорожных знаков и около 9,7 тысячи погонных метров пешеходного ограждения; более 80 светофоров и 147 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на самых аварийно опасных участках.По данным краевого минтранса, по проекту БКАД завершена масштабная реконструкция улицы Краснореченской в Хабаровске. На ремонт объекта с 2018 года было направлено более 600 миллионов рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. Приведены в соответствие с современными требованиями все перекрестки и светофорные объекты, установлены приборы фото- и видео-фиксации, смонтированы барьерные ограждения, исключающие выезд на встречную полосу. Автодорога стала шестиполосной, с пропускной способностью до 25 тысяч автомобилей в сутки. Здесь предусмотрены четыре полосы для движения.Кроме того, по нацпроекту завершён капитальный ремонт улицы Шелеста в Хабаровске. Она стала четырехполосной. Это позволило сделать пропускную способность вдвое больше. По информации городской администрации, общая стоимость работ составила 208 миллионов рублей. Реконструкцию 1,6 километра пути рабочие проводили в течение восьми месяцев. Вдоль дороги установили 115 опор со светодиодными фонарями. Для пешеходов строители оборудовали 2,5 километра тротуаров и ливневую канализацию, которая раньше отсутствовала.На финальный этап вышло строительство автодороги "Обход Хабаровска". Ее появление разгрузит дороги города на 18%. Строительство планируется завершить осенью, ее готовность составляет 68,9%, сообщает профильное министерство. При строительстве трассы применяются современные технологии, многие из них уникальны для Дальнего Востока. Магистраль - связующее звено для федеральных трасс "Амур", "Уссури" и "Восток". Она создается по концессионному соглашению между правительством края и ООО "Региональная концессионная компания" (ООО "РКК" входит в состав субхолдинга Группы "ВИС"). Это первый транспортный проект государственно-частного партнерства на Дальнем Востоке и первая региональная концессия, получившая софинансирование из федбюджета. Общая стоимость капитальных затрат составляет более 46 миллиардов рублей, при этом 35% этой суммы – собственные и заёмные средства Группы "ВИС". Автодорога станет первой в регионе, движение по которой будет разрешено со скоростью до 120 километров в час. Общая протяженность инфраструктуры, включая пять дорожных развязок, составит 51 километр.Завершена реконструкция автомобильной дороги Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. В этом году участок с 113-го по 118-й километр планируется передать в федеральную собственность, отметили в ведомстве. В общей сложности на работы было направлено 490 миллионов рублей. На данный момент все обязательства, возложенные на правительство края, выполнены, заверили в минтрансе. Трасса протяженностью более 670 километров, имеющая две полосы движения, важное звено евроазиатского транспортного коридора "Москва - Чита - Хабаровск". Она обеспечивает автомобильное сообщение дальневосточных и сибирских городов с портами Ванино и Советская Гавань. Дороге присвоено наименование "А-376".Начались ремонтные работы на автомобильной дороге между рабочим поселком Чегдомын и поселком Новый Ургал. Ремонт первого участка автодороги Ванино – Советская Гавань также начнется уже в этом году. Сорокакилометровый путь связывает два райцентра - 29,8 километра приходится на Советско-Гаванский район, 10,4 километра – на Ванинский район. В планах регионального минтранса, помимо модернизации существующей дороги, - строительство объезда для транзита грузовых автомобилей.
https://ria.ru/20210301/turizm-1599380141.html
https://ria.ru/20210225/siroty-1598861927.html
дальний восток
хабаровск
советско-гаванский район
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дальний восток, ванино (порт), ркк "энергия", хабаровск, советско-гаванский район, общество

План БКАД в Хабаровском крае перевыполнили на 33 процента

13:08 01.03.2021 (обновлено: 15:52 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск
Мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ХАБАРОВСК, 1 мар — РИА Новости. План по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Хабаровском крае перевыполнен на 33%, отремонтировано около 200 километров дорог, сообщили РИА Новости в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
"По итогам реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории Хабаровского края план на 2020 год перевыполнен на 33%. При плане в 150 километров приведено в нормативное состояние 199,48 километра автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - сообщает министерство.
Плюс ко всему, по проекту отремонтировано 52,5 тысячи погонных метров тротуаров, установлено более 2 тысяч дорожных знаков и около 9,7 тысячи погонных метров пешеходного ограждения; более 80 светофоров и 147 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на самых аварийно опасных участках.
По данным краевого минтранса, по проекту БКАД завершена масштабная реконструкция улицы Краснореченской в Хабаровске. На ремонт объекта с 2018 года было направлено более 600 миллионов рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. Приведены в соответствие с современными требованиями все перекрестки и светофорные объекты, установлены приборы фото- и видео-фиксации, смонтированы барьерные ограждения, исключающие выезд на встречную полосу. Автодорога стала шестиполосной, с пропускной способностью до 25 тысяч автомобилей в сутки. Здесь предусмотрены четыре полосы для движения.
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Кроме того, по нацпроекту завершён капитальный ремонт улицы Шелеста в Хабаровске. Она стала четырехполосной. Это позволило сделать пропускную способность вдвое больше. По информации городской администрации, общая стоимость работ составила 208 миллионов рублей. Реконструкцию 1,6 километра пути рабочие проводили в течение восьми месяцев. Вдоль дороги установили 115 опор со светодиодными фонарями. Для пешеходов строители оборудовали 2,5 километра тротуаров и ливневую канализацию, которая раньше отсутствовала.
На финальный этап вышло строительство автодороги "Обход Хабаровска". Ее появление разгрузит дороги города на 18%. Строительство планируется завершить осенью, ее готовность составляет 68,9%, сообщает профильное министерство. При строительстве трассы применяются современные технологии, многие из них уникальны для Дальнего Востока. Магистраль - связующее звено для федеральных трасс "Амур", "Уссури" и "Восток". Она создается по концессионному соглашению между правительством края и ООО "Региональная концессионная компания" (ООО "РКК" входит в состав субхолдинга Группы "ВИС"). Это первый транспортный проект государственно-частного партнерства на Дальнем Востоке и первая региональная концессия, получившая софинансирование из федбюджета. Общая стоимость капитальных затрат составляет более 46 миллиардов рублей, при этом 35% этой суммы – собственные и заёмные средства Группы "ВИС". Автодорога станет первой в регионе, движение по которой будет разрешено со скоростью до 120 километров в час. Общая протяженность инфраструктуры, включая пять дорожных развязок, составит 51 километр.
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Завершена реконструкция автомобильной дороги Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. В этом году участок с 113-го по 118-й километр планируется передать в федеральную собственность, отметили в ведомстве. В общей сложности на работы было направлено 490 миллионов рублей. На данный момент все обязательства, возложенные на правительство края, выполнены, заверили в минтрансе. Трасса протяженностью более 670 километров, имеющая две полосы движения, важное звено евроазиатского транспортного коридора "Москва - Чита - Хабаровск". Она обеспечивает автомобильное сообщение дальневосточных и сибирских городов с портами Ванино и Советская Гавань. Дороге присвоено наименование "А-376".
Начались ремонтные работы на автомобильной дороге между рабочим поселком Чегдомын и поселком Новый Ургал. Ремонт первого участка автодороги Ванино – Советская Гавань также начнется уже в этом году. Сорокакилометровый путь связывает два райцентра - 29,8 километра приходится на Советско-Гаванский район, 10,4 километра – на Ванинский район. В планах регионального минтранса, помимо модернизации существующей дороги, - строительство объезда для транзита грузовых автомобилей.
 
Хабаровский крайДальний ВостокВанино (порт)РКК "Энергия"ХабаровскСоветско-Гаванский районОбщество
 
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