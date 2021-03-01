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В Кремле раскритиковали западные доклады о росте цен на продукты в России
В Кремле раскритиковали западные доклады о росте цен на продукты в России
В Кремле не согласны с западными публикациями о сложной продовольственной ситуации в России. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:38
2021-03-01T15:10
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Кремле не согласны с западными публикациями о сложной продовольственной ситуации в России.По данным американской компании NielsenIQ, более половины россиян потеряли в доходах из-за пандемии, а 70% вынуждены экономить, в том числе на продуктах питания. Кроме того, агентство Bloomberg включило Россию в список "горячих точек", где из-за роста цен на продовольствие возможны протесты. Журналисты попросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировать эту информацию. Также ему задали вопрос о мерах преодоления таких проблем, в частности, о продуктовых сертификатах.Песков отметил, что тема сертификатов, которые широко применяются в разных странах, обсуждается в экспертных кругах.По его словам, снижение доходов почувствовали люди во всем мире и в России это проявляется не сильнее, чем в других государствах.Ранее материал Bloomberg раскритиковали и в Минэкономразвития, отметив, что он носит спекулятивный характер.
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россия, дмитрий песков, общество

В Кремле раскритиковали западные доклады о росте цен на продукты в России

12:38 01.03.2021 (обновлено: 15:10 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Кремле не согласны с западными публикациями о сложной продовольственной ситуации в России.
По данным американской компании NielsenIQ, более половины россиян потеряли в доходах из-за пандемии, а 70% вынуждены экономить, в том числе на продуктах питания. Кроме того, агентство Bloomberg включило Россию в список "горячих точек", где из-за роста цен на продовольствие возможны протесты.
Журналисты попросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировать эту информацию. Также ему задали вопрос о мерах преодоления таких проблем, в частности, о продуктовых сертификатах.
Песков отметил, что тема сертификатов, которые широко применяются в разных странах, обсуждается в экспертных кругах.

"Но что касается вот этой публикации, то мы с ней не согласны. У нас другие данные. Эти выводы, к которым пришли авторы этой публикации, неверны", — отозвался представитель Кремля о западной аналитике.

По его словам, снижение доходов почувствовали люди во всем мире и в России это проявляется не сильнее, чем в других государствах.
Ранее материал Bloomberg раскритиковали и в Минэкономразвития, отметив, что он носит спекулятивный характер.
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