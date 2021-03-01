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https://ria.ru/20210301/pentagon-1599511773.html
Пентагон предоставит Украине военную помощь на 125 миллионов долларов
Пентагон предоставит Украине военную помощь на 125 миллионов долларов
Пентагон предоставит Украине военную помощь на 125 миллионов долларов, сообщил журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T20:32
2021-03-01T21:05
джон кирби
верховная рада украины
сша
министерство обороны сша
украина
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Пентагон предоставит Украине военную помощь на 125 миллионов долларов, сообщил журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.По его словам, пакет помощи в сфере безопасности включает в себя "подготовку, вооружения и консультирование".Как заявил Кирби, это подтверждает готовность США предоставлять Киеву "оборонительное вооружение, чтобы Украина могла более эффективно защищаться от российской агрессии".В начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что администрация Джо Байдена готова оказывать военную помощь Киеву, в том числе летальным оружием.В Россия не раз подчеркивали, что поставка вооружений Киеву приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против высказалось и большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что отправка оружия на Украину — это крайне рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне гражданского конфликта в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала соседнее государство "страной-агрессором". Россия отрицает обвинения украинской стороны, называя их неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Урегулирование ситуации на востоке Украины обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
https://ria.ru/20210209/oruzhie-1596044390.html
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джон кирби, верховная рада украины, сша, министерство обороны сша, украина, в мире

Пентагон предоставит Украине военную помощь на 125 миллионов долларов

20:32 01.03.2021 (обновлено: 21:05 01.03.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Пентагон предоставит Украине военную помощь на 125 миллионов долларов, сообщил журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.
По его словам, пакет помощи в сфере безопасности включает в себя "подготовку, вооружения и консультирование".
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Как заявил Кирби, это подтверждает готовность США предоставлять Киеву "оборонительное вооружение, чтобы Украина могла более эффективно защищаться от российской агрессии".
В начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что администрация Джо Байдена готова оказывать военную помощь Киеву, в том числе летальным оружием.
В Россия не раз подчеркивали, что поставка вооружений Киеву приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против высказалось и большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что отправка оружия на Украину — это крайне рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне гражданского конфликта в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала соседнее государство "страной-агрессором". Россия отрицает обвинения украинской стороны, называя их неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Урегулирование ситуации на востоке Украины обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
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Джон КирбиВерховная Рада УкраиныСШАМинистерство обороны СШАУкраинаВ мире
 
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