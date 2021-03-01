Пентагон предоставит Украине военную помощь на 125 миллионов долларов
20:32 01.03.2021 (обновлено: 21:05 01.03.2021)
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Пентагон предоставит Украине военную помощь на 125 миллионов долларов, сообщил журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.
По его словам, пакет помощи в сфере безопасности включает в себя "подготовку, вооружения и консультирование".
9 февраля, 08:00"Вернем Донбасс силой": какое оружие Украина получит от Запада
Как заявил Кирби, это подтверждает готовность США предоставлять Киеву "оборонительное вооружение, чтобы Украина могла более эффективно защищаться от российской агрессии".
В начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что администрация Джо Байдена готова оказывать военную помощь Киеву, в том числе летальным оружием.
В Россия не раз подчеркивали, что поставка вооружений Киеву приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против высказалось и большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что отправка оружия на Украину — это крайне рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса.
14 февраля, 15:53National Interest: американцев научат управлять украинскими танками
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне гражданского конфликта в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала соседнее государство "страной-агрессором". Россия отрицает обвинения украинской стороны, называя их неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Урегулирование ситуации на востоке Украины обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения