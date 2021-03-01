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Пашинян допустил переход к полупрезидентской форме правления в Армении
Пашинян допустил переход к полупрезидентской форме правления в Армении
Президент Армении Никол Пашинян на митинге своих сторонников в Ереване заявил, что допускает возможность перехода в республике от парламентской к... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T18:37
2021-03-01T19:18
ситуация в армении
ереван
в мире
никол пашинян
армения
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ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Президент Армении Никол Пашинян на митинге своих сторонников в Ереване заявил, что допускает возможность перехода в республике от парламентской к полупрезидентской форме правления."Допускаю возможность перехода к полупрезидентской форме правления", - сказал Пашинян.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в минувший четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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ситуация в армении, ереван, в мире, никол пашинян, армения

Пашинян допустил переход к полупрезидентской форме правления в Армении

18:37 01.03.2021 (обновлено: 19:18 01.03.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Президент Армении Никол Пашинян на митинге своих сторонников в Ереване заявил, что допускает возможность перехода в республике от парламентской к полупрезидентской форме правления.
"Допускаю возможность перехода к полупрезидентской форме правления", - сказал Пашинян.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в минувший четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

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Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 18:39
Пашинян заявил о готовности пойти на внеочередные парламентские выборы
 
Ситуация в АрменииЕреванВ миреНикол ПашинянАрмения
 
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