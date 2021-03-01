Пашинян допустил переход к полупрезидентской форме правления в Армении
18:37 01.03.2021 (обновлено: 19:18 01.03.2021)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Президент Армении Никол Пашинян на митинге своих сторонников в Ереване заявил, что допускает возможность перехода в республике от парламентской к полупрезидентской форме правления.
"Допускаю возможность перехода к полупрезидентской форме правления", - сказал Пашинян.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в минувший четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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