https://ria.ru/20210301/pashinyan-1599492561.html

Пашинян допустил переход к полупрезидентской форме правления в Армении

Пашинян допустил переход к полупрезидентской форме правления в Армении

Президент Армении Никол Пашинян на митинге своих сторонников в Ереване заявил, что допускает возможность перехода в республике от парламентской к... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T18:37

2021-03-01T18:37

2021-03-01T19:18

ситуация в армении

ереван

в мире

никол пашинян

армения

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ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Президент Армении Никол Пашинян на митинге своих сторонников в Ереване заявил, что допускает возможность перехода в республике от парламентской к полупрезидентской форме правления."Допускаю возможность перехода к полупрезидентской форме правления", - сказал Пашинян.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в минувший четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210301/vybory-1599493327.html

ереван

армения

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ситуация в армении, ереван, в мире, никол пашинян, армения