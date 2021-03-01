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Пашинян попросил прощения за все свои ошибки
Пашинян попросил прощения за все свои ошибки
Премьер Армении Никол Пашинян на митинге своих сторонников в Ереване попросил прощения у соотечественников за ошибки и назвал своим главным достижением... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T18:22
2021-03-01T18:22
2021-03-01T18:59
ситуация в армении
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 1 мар - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян на митинге своих сторонников в Ереване попросил прощения у соотечественников за ошибки и назвал своим главным достижением установление власти народа.Пашинян вместе с супругой и дочерьми вышел к своим сторонникам, которые собрались в Ереване на митинг, передает корреспондент РИА Новости. Сторонники премьера собрались на площади Республики, где находится правительство Армении. Они заполнили всю площадь, предположительно, собралось не меньше 10 тысяч человек."Речь идет о нашем правительстве, лично обо мне. Я хочу попросить прощение за все допущенные им ошибки", - сказал Пашинян. Он пообещал извлечь уроки из этих ошибок.Главным своим достижением Пашинян назвал установление власти народа. "Только народ должен решать, кто будет у власти. Власть хотят отобрать у народа и мы заявляем, что не позволим этого", - сказал премьер.В понедельник вечером в Ереване проходят два митинга. Оппозиционный назначен на 17.00 мск на проспекте Баграмяна напротив здания парламента, сторонников Пашиняна – на 17.30 мск на площади Республики.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в минувший четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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Пашинян под аплодисменты вышел к сторонникам во время митинга в Ереване
Пашинян под аплодисменты вышел к сторонникам во время митинга в Ереване
2021-03-01T18:22
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РИА Новости
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ЕРЕВАН, 1 мар - РИА Новости.
Премьер Армении Никол Пашинян
на митинге своих сторонников в Ереване попросил прощения у соотечественников за ошибки и назвал своим главным достижением установление власти народа.
Пашинян вместе с супругой и дочерьми вышел к своим сторонникам, которые собрались в Ереване на митинг, передает корреспондент РИА Новости. Сторонники премьера собрались на площади Республики, где находится правительство Армении
. Они заполнили всю площадь, предположительно, собралось не меньше 10 тысяч человек.
"Речь идет о нашем правительстве, лично обо мне. Я хочу попросить прощение за все допущенные им ошибки", - сказал Пашинян. Он пообещал извлечь уроки из этих ошибок.
Главным своим достижением Пашинян назвал установление власти народа. "Только народ должен решать, кто будет у власти. Власть хотят отобрать у народа и мы заявляем, что не позволим этого", - сказал премьер.
В понедельник вечером в Ереване
проходят два митинга. Оппозиционный назначен на 17.00 мск на проспекте Баграмяна напротив здания парламента, сторонников Пашиняна – на 17.30 мск на площади Республики.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в минувший четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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