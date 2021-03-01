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Партию "Слуга народа" лишили госфинансирования
Партию "Слуга народа" лишили госфинансирования
Пропрезидентская украинская партия "Слуга народа" выясняет основания, на которых ее лишили государственного финансирования и проводит анализ замечаний со... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T19:39
2021-03-01T20:32
александр корниенко
партия "слуга народа"
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пропрезидентская украинская партия "Слуга народа" выясняет основания, на которых ее лишили государственного финансирования и проводит анализ замечаний со стороны Национального агентства по предотвращению коррупции, заявил председатель политсилы Александр Корниенко.Ранее в понедельник НАПК сообщил, что в отчетах "Слуги народа" нашли признаки уголовных преступлений по статьям "Нарушение порядка финансирования избирательной кампании", "Служебная подделка официальных документов", "Присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Из-за этого госфинансирование партии "Слуга народа" решили прервать."Уверены, что после проведения тщательного анализа, предоставления необходимых объяснений и устранения возможных нарушений в отчете финансирование будет возобновлено", — цитирует Корниенко пресс-служба партии в понедельник.Став президентом Украины весной 2019 года, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале 2020 года социологическая служба Центра имени Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти половина жителей Украины негативно оценили деятельность фракции "Слуга народа" и только 34 процента отнеслись к ней положительно.
https://ria.ru/20210223/zelenskiy-1598660124.html
https://ria.ru/20201029/falsifikatsiya-1582178748.html
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александр корниенко, партия "слуга народа", верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Партию "Слуга народа" лишили госфинансирования

19:39 01.03.2021 (обновлено: 20:32 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАгитационный плакат партии Владимира Зеленского "Слуга Народа"
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пропрезидентская украинская партия "Слуга народа" выясняет основания, на которых ее лишили государственного финансирования и проводит анализ замечаний со стороны Национального агентства по предотвращению коррупции, заявил председатель политсилы Александр Корниенко.
Ранее в понедельник НАПК сообщил, что в отчетах "Слуги народа" нашли признаки уголовных преступлений по статьям "Нарушение порядка финансирования избирательной кампании", "Служебная подделка официальных документов", "Присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Из-за этого госфинансирование партии "Слуга народа" решили прервать.
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"Уверены, что после проведения тщательного анализа, предоставления необходимых объяснений и устранения возможных нарушений в отчете финансирование будет возобновлено", — цитирует Корниенко пресс-служба партии в понедельник.
Став президентом Украины весной 2019 года, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале 2020 года социологическая служба Центра имени Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти половина жителей Украины негативно оценили деятельность фракции "Слуга народа" и только 34 процента отнеслись к ней положительно.
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Александр КорниенкоПартия "Слуга народа"Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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