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ВОЗ заявила, что вторая волна пандемии не закончилась
ВОЗ заявила, что вторая волна пандемии не закончилась
Вторая волна пандемии коронавируса не закончилась, ВОЗ призывает быть осторожными и соблюдать меры безопасности, заявила в понедельник представитель организации РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T19:20
2021-03-01T19:51
распространение коронавируса
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россия
коронавирусы
весь мир
воз
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вторая волна пандемии коронавируса не закончилась, ВОЗ призывает быть осторожными и соблюдать меры безопасности, заявила в понедельник представитель организации в России Мелита Вуйнович."Вторая волна не закончилась. Хотя она хорошо идет на спад, но в некоторых странах мы видим снова подъем, даже еще не достигнуты эпидемиологические уровни первой волны. Так что надо быть очень осторожными", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, у населения многих стран все еще нет "достаточного иммунитета".
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, весь мир, воз

ВОЗ заявила, что вторая волна пандемии не закончилась

19:20 01.03.2021 (обновлено: 19:51 01.03.2021)
 
© REUTERS / Nick OxfordМедицинская бригада в отделении интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом (COVID-19) больницы SSM Health St. Anthony в Оклахома-Сити, СЩА
Медицинская бригада в отделении интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом (COVID-19) больницы SSM Health St. Anthony в Оклахома-Сити, СЩА - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© REUTERS / Nick Oxford
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вторая волна пандемии коронавируса не закончилась, ВОЗ призывает быть осторожными и соблюдать меры безопасности, заявила в понедельник представитель организации в России Мелита Вуйнович.
"Вторая волна не закончилась. Хотя она хорошо идет на спад, но в некоторых странах мы видим снова подъем, даже еще не достигнуты эпидемиологические уровни первой волны. Так что надо быть очень осторожными", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, у населения многих стран все еще нет "достаточного иммунитета".
 
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