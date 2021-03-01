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ВОЗ заявила, что вторая волна пандемии не закончилась
ВОЗ заявила, что вторая волна пандемии не закончилась
Вторая волна пандемии коронавируса не закончилась, ВОЗ призывает быть осторожными и соблюдать меры безопасности, заявила в понедельник представитель организации РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T19:20
2021-03-01T19:20
2021-03-01T19:51
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вторая волна пандемии коронавируса не закончилась, ВОЗ призывает быть осторожными и соблюдать меры безопасности, заявила в понедельник представитель организации в России Мелита Вуйнович."Вторая волна не закончилась. Хотя она хорошо идет на спад, но в некоторых странах мы видим снова подъем, даже еще не достигнуты эпидемиологические уровни первой волны. Так что надо быть очень осторожными", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, у населения многих стран все еще нет "достаточного иммунитета".
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, весь мир, воз