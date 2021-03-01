https://ria.ru/20210301/pandemiya-1599502034.html

ВОЗ заявила, что вторая волна пандемии не закончилась

ВОЗ заявила, что вторая волна пандемии не закончилась

Вторая волна пандемии коронавируса не закончилась, ВОЗ призывает быть осторожными и соблюдать меры безопасности, заявила в понедельник представитель организации РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T19:20

2021-03-01T19:20

2021-03-01T19:51

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

весь мир

воз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598574138_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c6c5ff704dbb99166fcfeda80b7b381f.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вторая волна пандемии коронавируса не закончилась, ВОЗ призывает быть осторожными и соблюдать меры безопасности, заявила в понедельник представитель организации в России Мелита Вуйнович."Вторая волна не закончилась. Хотя она хорошо идет на спад, но в некоторых странах мы видим снова подъем, даже еще не достигнуты эпидемиологические уровни первой волны. Так что надо быть очень осторожными", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, у населения многих стран все еще нет "достаточного иммунитета".

россия

весь мир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, весь мир, воз