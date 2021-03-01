https://ria.ru/20210301/pandemiya-1599437401.html

Эпидемиолог не исключил возникновения новой пандемии

Эпидемиолог не исключил возникновения новой пандемии

Коронавирус - не последняя пандемия, с которой придется столкнуться миру, респираторные патогены являются в этом плане наиболее опасными, сообщил главный... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T14:23

2021-03-01T14:23

2021-03-01T14:23

распространение коронавируса

николай брико

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Коронавирус - не последняя пандемия, с которой придется столкнуться миру, респираторные патогены являются в этом плане наиболее опасными, сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико."И холера принимала такой вот опустошительный характер. Но, конечно, респираторные патогены, они наиболее опасные. На это ориентирует сейчас и Всемирная организация здравоохранения, чтобы укреплять глобальный мониторинг. И конечно, новый вирус, коронавирус, - это не последний вирус, это не последняя пандемия", - сказал Брико на круглом столе "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?".

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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