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Эпидемиолог не исключил возникновения новой пандемии
Эпидемиолог не исключил возникновения новой пандемии
Коронавирус - не последняя пандемия, с которой придется столкнуться миру, респираторные патогены являются в этом плане наиболее опасными, сообщил главный... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T14:23
2021-03-01T14:23
2021-03-01T14:23
распространение коронавируса
николай брико
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Коронавирус - не последняя пандемия, с которой придется столкнуться миру, респираторные патогены являются в этом плане наиболее опасными, сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико."И холера принимала такой вот опустошительный характер. Но, конечно, респираторные патогены, они наиболее опасные. На это ориентирует сейчас и Всемирная организация здравоохранения, чтобы укреплять глобальный мониторинг. И конечно, новый вирус, коронавирус, - это не последний вирус, это не последняя пандемия", - сказал Брико на круглом столе "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?".
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