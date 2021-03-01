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В Госдуме предложили расширить покрытие убытков по ОСАГО
В Госдуме предложили расширить покрытие убытков по ОСАГО
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и замглавы фракции, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) обратились к руководству Банка... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:51
2021-03-01T21:08
россия
осаго
госдума рф
российский союз автостраховщиков
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и замглавы фракции, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) обратились к руководству Банка России и Российского союза автостраховщиков с предложением расширить спектр покрытия "автогражданки" полисом ОСАГО, предоставив автовладельцам возможность обратиться в свою страховую компанию, а страховщику - своими силами взыскать денежные средства с виновника в судебном или досудебном порядке, сообщила пресс-служба Нилова."Убеждены, что данное решение будет, безусловно, позитивно воспринято автомобильным сообществом, значительно повысит уровень доверия к продукту ОСАГО, а также обеспечит дополнительную защищенность наших водителей. Также это решение не увеличит убыточность страховых компаний в связи с тем, что выплаченные страхователям компенсации в порядке регресса будут полностью возмещены страховой компании причинителем вреда. Депутаты фракции ЛДПР готовят соответствующие поправки в действующее законодательство, поэтому будем признательны за любые рекомендации, способные качественно ускорить принятие законопроекта", - говорится в обращении.Парламентарии поясняют, что в последние годы в автомобильном сообществе наблюдается тенденция роста количества водителей, не желающих приобретать полис ОСАГО. Среди причин депутаты выделяют стоимость полиса, сложность его приобретения, но основное, по их мнению, это ощущение явно недостаточной защищенности от тех или иных непредвиденных ситуаций, последствия которых полис в его нынешнем формате никак не регулирует."Автомобилисты справедливо ожидают, что полис ОСАГО должен работать в обе стороны, обеспечивая защиту имущества и здоровья гражданина не только со стороны тех, кто имеет аналогичную страховку, но и во всех тех случаях, когда страхователь не виноват, а виновная сторона, причинившая вред, надежно определена. После изучения многочисленных обращений избирателей, поступающих в наш адрес уже много лет подряд, становится очевидным, что назрел вопрос введения дополнительных гарантирующих норм для обладателя полиса ОСАГО в тех случаях, когда вины страхователя не усматривается, а вред имуществу или здоровью причинен", - пишут депутаты.Они также сообщают, что одним из показательных примеров массовых обращений граждан в текущем зимнем сезоне являются жалобы на причинение вреда автомобилям граждан из-за недостатков в работе городских служб (коммунальных, дорожно-строительных), которые допускают появление многочисленных ям на дорожном покрытии, а также повреждают транспортные средства либо прямо во время выполнения работ, либо косвенно из-за бездействия (неубранный снег, упавший мусор, сорвавшиеся сосульки, упавшие гнилые деревья). По словам парламентариев, многие автовладельцы, узнав, что им предстоит год судиться с управляющей компанией, просто отказываются от реализации своих законных прав на возмещение вреда, оплачивая ущерб из своего кармана."По мнению граждан, автовладелец в таких случаях после установления виновника должен иметь возможность обратиться в свою страховую компанию, в которой был приобретен полис ОСАГО, за возмещением нанесенного транспортному средству ущерба, а страховщик своими силами и ресурсами, которых у него объективно гораздо больше, чем у простого гражданина, взыскал бы эти денежные средства и сопутствующие расходы с виновника в судебном или досудебном порядке. Прошедшие реформы ОСАГО привели к тому, что возмещение убытков для страхователя стало быстрым, удобным, понятным и справедливым. Мы предлагаем использовать уже отлаженный и исправный механизм возмещения вреда для более широкого спектра инцидентов", - предлагают депутаты.
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россия, осаго, госдума рф, российский союз автостраховщиков, общество

В Госдуме предложили расширить покрытие убытков по ОСАГО

12:51 01.03.2021 (обновлено: 21:08 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолисы ОСАГО
Полисы ОСАГО - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и замглавы фракции, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) обратились к руководству Банка России и Российского союза автостраховщиков с предложением расширить спектр покрытия "автогражданки" полисом ОСАГО, предоставив автовладельцам возможность обратиться в свою страховую компанию, а страховщику - своими силами взыскать денежные средства с виновника в судебном или досудебном порядке, сообщила пресс-служба Нилова.
"Убеждены, что данное решение будет, безусловно, позитивно воспринято автомобильным сообществом, значительно повысит уровень доверия к продукту ОСАГО, а также обеспечит дополнительную защищенность наших водителей. Также это решение не увеличит убыточность страховых компаний в связи с тем, что выплаченные страхователям компенсации в порядке регресса будут полностью возмещены страховой компании причинителем вреда. Депутаты фракции ЛДПР готовят соответствующие поправки в действующее законодательство, поэтому будем признательны за любые рекомендации, способные качественно ускорить принятие законопроекта", - говорится в обращении.
Парламентарии поясняют, что в последние годы в автомобильном сообществе наблюдается тенденция роста количества водителей, не желающих приобретать полис ОСАГО. Среди причин депутаты выделяют стоимость полиса, сложность его приобретения, но основное, по их мнению, это ощущение явно недостаточной защищенности от тех или иных непредвиденных ситуаций, последствия которых полис в его нынешнем формате никак не регулирует.
"Автомобилисты справедливо ожидают, что полис ОСАГО должен работать в обе стороны, обеспечивая защиту имущества и здоровья гражданина не только со стороны тех, кто имеет аналогичную страховку, но и во всех тех случаях, когда страхователь не виноват, а виновная сторона, причинившая вред, надежно определена. После изучения многочисленных обращений избирателей, поступающих в наш адрес уже много лет подряд, становится очевидным, что назрел вопрос введения дополнительных гарантирующих норм для обладателя полиса ОСАГО в тех случаях, когда вины страхователя не усматривается, а вред имуществу или здоровью причинен", - пишут депутаты.
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Они также сообщают, что одним из показательных примеров массовых обращений граждан в текущем зимнем сезоне являются жалобы на причинение вреда автомобилям граждан из-за недостатков в работе городских служб (коммунальных, дорожно-строительных), которые допускают появление многочисленных ям на дорожном покрытии, а также повреждают транспортные средства либо прямо во время выполнения работ, либо косвенно из-за бездействия (неубранный снег, упавший мусор, сорвавшиеся сосульки, упавшие гнилые деревья). По словам парламентариев, многие автовладельцы, узнав, что им предстоит год судиться с управляющей компанией, просто отказываются от реализации своих законных прав на возмещение вреда, оплачивая ущерб из своего кармана.
"По мнению граждан, автовладелец в таких случаях после установления виновника должен иметь возможность обратиться в свою страховую компанию, в которой был приобретен полис ОСАГО, за возмещением нанесенного транспортному средству ущерба, а страховщик своими силами и ресурсами, которых у него объективно гораздо больше, чем у простого гражданина, взыскал бы эти денежные средства и сопутствующие расходы с виновника в судебном или досудебном порядке. Прошедшие реформы ОСАГО привели к тому, что возмещение убытков для страхователя стало быстрым, удобным, понятным и справедливым. Мы предлагаем использовать уже отлаженный и исправный механизм возмещения вреда для более широкого спектра инцидентов", - предлагают депутаты.
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