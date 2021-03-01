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Тюменская область
https://ria.ru/20210301/olimpiada-1599411618.html
ТИУ примет завершающие этапы Олимпиады школьников по физике и математике
ТИУ примет завершающие этапы Олимпиады школьников по физике и математике
Заключительные туры Всероссийской олимпиады школьников по физике и математике в 2021 году пройдут в Тюменском индустриальном университете (ТИУ), сообщает... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:40
2021-03-01T12:40
тюменская область
тюменский индустриальный университет (тиу)
россия
тюмень
образование - общество
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ТЮМЕНЬ, 1 мар — РИА Новости. Заключительные туры Всероссийской олимпиады школьников по физике и математике в 2021 году пройдут в Тюменском индустриальном университете (ТИУ), сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.Организатором Олимпиады выступает министерство просвещения РФ, в Тюмени олимпиада проводится при поддержке правительства Тюменской области.В последнем туре Олимпиады по физике (29 марта-4 апреля) примут участие более 440 школьников, которые приедут в Тюмень из разных российских городов. На звание победителей и призёров Олимпиады по математике (16-24 апреля) претендует более 540 детей."Для нас большая честь выступать соорганизаторами Всероссийской олимпиады школьников, мы всегда ждём её участников в качестве студентов", - сказала ректор ТИУ Вероника Ефремова.В пресс-службе напомнили, что в 2018 году ТИУ впервые стал площадкой — организатором Всероссийской олимпиады по физике. Почётное право проведения олимпиады досталось Тюмени на конкурсной основе. В 2021 году вуз был удостоен права проведения сразу двух этапов — по физике и математике.Всероссийская олимпиада школьников — главная и наиболее престижная олимпиада страны. Она включает в себя четыре этапа, проводится сразу по всем предметам обязательной школьной программы. Победители и призёры заключительного этапа получают привилегии при зачислении в профильные вузы.
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тюменский индустриальный университет (тиу), россия, тюмень, образование - общество

ТИУ примет завершающие этапы Олимпиады школьников по физике и математике

12:40 01.03.2021
 
© Фото : Facebook/Industrial University of TyumenТюменский индустриальный университет
Тюменский индустриальный университет - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : Facebook/Industrial University of Tyumen
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 1 мар — РИА Новости. Заключительные туры Всероссийской олимпиады школьников по физике и математике в 2021 году пройдут в Тюменском индустриальном университете (ТИУ), сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.
Организатором Олимпиады выступает министерство просвещения РФ, в Тюмени олимпиада проводится при поддержке правительства Тюменской области.
В последнем туре Олимпиады по физике (29 марта-4 апреля) примут участие более 440 школьников, которые приедут в Тюмень из разных российских городов. На звание победителей и призёров Олимпиады по математике (16-24 апреля) претендует более 540 детей.
"Для нас большая честь выступать соорганизаторами Всероссийской олимпиады школьников, мы всегда ждём её участников в качестве студентов", - сказала ректор ТИУ Вероника Ефремова.
В пресс-службе напомнили, что в 2018 году ТИУ впервые стал площадкой — организатором Всероссийской олимпиады по физике. Почётное право проведения олимпиады досталось Тюмени на конкурсной основе. В 2021 году вуз был удостоен права проведения сразу двух этапов — по физике и математике.
Всероссийская олимпиада школьников — главная и наиболее престижная олимпиада страны. Она включает в себя четыре этапа, проводится сразу по всем предметам обязательной школьной программы. Победители и призёры заключительного этапа получают привилегии при зачислении в профильные вузы.
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