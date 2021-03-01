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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210301/ogranicheniya-1599385072.html
Крым ослабил введенные из-за коронавируса ограничения
Крым ослабил введенные из-за коронавируса ограничения
Глава Крыма Сергей Аксенов снял часть ограничений из-за COVID-19 в регионе изменениями в указ о повышенной готовности, сохранив обязательный масочный режим, а... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T10:04
2021-03-01T10:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов снял часть ограничений из-за COVID-19 в регионе изменениями в указ о повышенной готовности, сохранив обязательный масочный режим, а также ограничения по работе общепитов и развлекательных центров, следует из его нового указа опубликованного на сайте правительства Крыма.Изменения коснулись проведения корпоративов, банкетов, торжественных мероприятий и свадеб – запрет на их проведение снят указом главы республики. Ослаблены ограничения по работе кинотеатров и театров. Теперь в залах смогут располагаться до 75% зрителей от полного числа мест, говорится в опубликованных изменениях в указ главы Крыма от 17 марта 2020 года.Остались ограничения по работе ресторанов, кафе, баров и столовых – в них можно обслуживать до 50% от всех посадочных мест. Продлены запреты на работу хостелов, а также развлекательных центров, в том числе детских в выходные дни. Эти ограничения продлены до 1 апреля. Масочный режим, а также соблюдение дистанции в 1,5 метра сохранены до особого распоряжения, говорится в указе главы Крыма от 1 марта.За 28 февраля в Крыму выявлены 65 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в регионе инфицировано 35,7 тысячи человек, выздоровело около 32 тысяч. В стационарах находится 1,4 тысячи больных, более двух тысяч на амбулаторном лечении, умерло 929 человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

Крым ослабил введенные из-за коронавируса ограничения

10:04 01.03.2021
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЖенщины в медицинских масках на одной из улиц в Симферополе
Женщины в медицинских масках на одной из улиц в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов снял часть ограничений из-за COVID-19 в регионе изменениями в указ о повышенной готовности, сохранив обязательный масочный режим, а также ограничения по работе общепитов и развлекательных центров, следует из его нового указа опубликованного на сайте правительства Крыма.
Изменения коснулись проведения корпоративов, банкетов, торжественных мероприятий и свадеб – запрет на их проведение снят указом главы республики. Ослаблены ограничения по работе кинотеатров и театров. Теперь в залах смогут располагаться до 75% зрителей от полного числа мест, говорится в опубликованных изменениях в указ главы Крыма от 17 марта 2020 года.
Остались ограничения по работе ресторанов, кафе, баров и столовых – в них можно обслуживать до 50% от всех посадочных мест. Продлены запреты на работу хостелов, а также развлекательных центров, в том числе детских в выходные дни. Эти ограничения продлены до 1 апреля. Масочный режим, а также соблюдение дистанции в 1,5 метра сохранены до особого распоряжения, говорится в указе главы Крыма от 1 марта.
За 28 февраля в Крыму выявлены 65 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в регионе инфицировано 35,7 тысячи человек, выздоровело около 32 тысяч. В стационарах находится 1,4 тысячи больных, более двух тысяч на амбулаторном лечении, умерло 929 человек.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
 
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