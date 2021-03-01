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В Кремле переадресовали вопрос о мемориале Немцову столичным властям
В Кремле переадресовали вопрос о мемориале Немцову столичным властям
В Кремле назвали прерогативой московских властей решение, быть ли мемориалу Борису Немцову на месте его убийства. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:56
2021-03-01T12:56
россия
борис немцов
дмитрий песков
москва
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Кремле назвали прерогативой московских властей решение, быть ли мемориалу Борису Немцову на месте его убийства.В субботу, 27 февраля в Москве на Большом Москворецком мосту прошла акция памяти убитого политика Бориса Немцова.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
https://ria.ru/20210227/nemtsov-1599222853.html
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россия, борис немцов, дмитрий песков, москва, общество

В Кремле переадресовали вопрос о мемориале Немцову столичным властям

12:56 01.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюди на месте гибели политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве
Люди на месте гибели политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Кремле назвали прерогативой московских властей решение, быть ли мемориалу Борису Немцову на месте его убийства.
В субботу, 27 февраля в Москве на Большом Москворецком мосту прошла акция памяти убитого политика Бориса Немцова.
"Вопрос мемориала на мосту, конечно, нужно решать городу, это прерогатива города. Вчера была годовщина смерти Немцова и понятно, что нашлось достаточно много людей, которые захотели почтить память Немцова", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к прошедшей в субботу акции памяти политика, и как считают в Кремле, нужен ли мемориал на мосту для сохранения памяти о Немцове.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
Молодые люди возлагают цветы на месте гибели политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 13:24
В Москве проходит акция памяти Бориса Немцова
 
РоссияБорис НемцовДмитрий ПесковМоскваОбщество
 
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