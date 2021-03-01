https://ria.ru/20210301/nemtsov-1599415958.html

В Кремле переадресовали вопрос о мемориале Немцову столичным властям

В Кремле переадресовали вопрос о мемориале Немцову столичным властям

В Кремле назвали прерогативой московских властей решение, быть ли мемориалу Борису Немцову на месте его убийства. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:56

2021-03-01T12:56

2021-03-01T12:56

россия

борис немцов

дмитрий песков

москва

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Кремле назвали прерогативой московских властей решение, быть ли мемориалу Борису Немцову на месте его убийства.В субботу, 27 февраля в Москве на Большом Москворецком мосту прошла акция памяти убитого политика Бориса Немцова.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.

https://ria.ru/20210227/nemtsov-1599222853.html

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2021

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россия, борис немцов, дмитрий песков, москва, общество