В Кремле переадресовали вопрос о мемориале Немцову столичным властям
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюди на месте гибели политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Кремле назвали прерогативой московских властей решение, быть ли мемориалу Борису Немцову на месте его убийства.
В субботу, 27 февраля в Москве на Большом Москворецком мосту прошла акция памяти убитого политика Бориса Немцова.
"Вопрос мемориала на мосту, конечно, нужно решать городу, это прерогатива города. Вчера была годовщина смерти Немцова и понятно, что нашлось достаточно много людей, которые захотели почтить память Немцова", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к прошедшей в субботу акции памяти политика, и как считают в Кремле, нужен ли мемориал на мосту для сохранения памяти о Немцове.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
27 февраля, 13:24В Москве проходит акция памяти Бориса Немцова