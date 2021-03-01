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В Петербурге выявили нарушения в COVID-стационарах и лабораториях
В Петербурге выявили нарушения в COVID-стационарах и лабораториях
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в январе-феврале выявило нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в 14 стационарах,... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:58
2021-03-01T16:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в январе-феврале выявило нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в 14 стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом, а также в 37 лабораториях, где проводится диагностика COVID-19, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства."Должностными лицами управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в январе-феврале 2021 года в отношении 14 стационаров… перепрофилированных для приема пациентов с ОРВИ, пневмонией и новой коронавирусной инфекцией, проведены надзорные мероприятия. Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства во всех стационарах", - говорится в сообщении.Так, по данным ведомства, в стационарах нарушается порядок учета и регистрации инфекционных болезней. Также не проводится учет и регистрация случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи."Не в полной мере проводится лабораторное обследование больных с внебольничными пневмониями на респираторные вирусы и бактериальную микрофлору. Нарушаются требования санитарно-противоэпидемического режима, дезинфекционных и стерилизационных мероприятий", - информирует городское управление Роспотребнадзора.За выявленные нарушения COVID-стационары и ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности, отмечает ведомство.Также Роспотребнадзор нашел нарушения санитарного законодательства по итогам внеплановых проверок 37 государственных и частных лабораторий, где проводится диагностика коронавируса. В результате, как отмечает ведомство, в судебном порядке приостановлена деятельность четырех лабораторий, также возбужден ряд дел об административных правонарушениях.
https://ria.ru/20210226/gospital-1599023146.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге выявили нарушения в COVID-стационарах и лабораториях

16:58 01.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в январе-феврале выявило нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в 14 стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом, а также в 37 лабораториях, где проводится диагностика COVID-19, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
"Должностными лицами управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в январе-феврале 2021 года в отношении 14 стационаров… перепрофилированных для приема пациентов с ОРВИ, пневмонией и новой коронавирусной инфекцией, проведены надзорные мероприятия. Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства во всех стационарах", - говорится в сообщении.
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Так, по данным ведомства, в стационарах нарушается порядок учета и регистрации инфекционных болезней. Также не проводится учет и регистрация случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.
"Не в полной мере проводится лабораторное обследование больных с внебольничными пневмониями на респираторные вирусы и бактериальную микрофлору. Нарушаются требования санитарно-противоэпидемического режима, дезинфекционных и стерилизационных мероприятий", - информирует городское управление Роспотребнадзора.
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За выявленные нарушения COVID-стационары и ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности, отмечает ведомство.
Также Роспотребнадзор нашел нарушения санитарного законодательства по итогам внеплановых проверок 37 государственных и частных лабораторий, где проводится диагностика коронавируса. В результате, как отмечает ведомство, в судебном порядке приостановлена деятельность четырех лабораторий, также возбужден ряд дел об административных правонарушениях.
 
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