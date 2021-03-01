Жителя Турции заподозрили в попытке заказного убийства жены из России
18:24 01.03.2021 (обновлено: 18:37 01.03.2021)
По его данным, 17 февраля "в Железногорске трое неустановленных граждан напали на женщину и причинили ей ножевое ранение". "Пострадавшая в тяжелом состоянии была госпитализирована в медицинское учреждение, успев сообщить следователям информацию о том, что к нападению может быть причастен ее супруг, проживающий в Республике Турция", - говорится в сообщении.
Оперативные сотрудники полиции по горячим следам задержали 29-летнего и 30-летнего граждан Казахстана и 39-летнего гражданина РФ.
По предварительной версии, в конце декабря - начале января задержанные получили "заказ" от иностранного гражданина на убийство 30-летней женщины, прибыли в Красноярск, а затем незаконно проникли на территорию ЗАТО Железногорск, где выследили ее и спланировали убийство.
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Утром 17 февраля они подъехали к детскому саду, дождались, пока женщина отведет детей, и после этого один из мужчин ударил ее ножом. После чего выбросили нож и покинули Красноярский край.
"На самолете прибыли в Москву, где в аэропорту "Домодедово" при попытке вылететь за границу были задержаны сотрудниками полиции. В ходе допроса обвиняемые дали признательные показания, рассказав о том, что заказ на убийство женщины поступил от ее супруга - гражданина Турецкой Республики. За исполнение убийства им было обещано денежное вознаграждение в зависимости от роли каждого в размере от 10 до 30 тысяч долларов", - говорится в сообщении.
"По словам потерпевшей, данное преступление ее супруг мог спланировать в отместку за то, что она без его согласия увезла детей на постоянное место жительство в Россию", - отмечают в СК региона.
По данным следствия, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство по найму). В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.