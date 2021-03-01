https://ria.ru/20210301/napadenie-1599488596.html

Жителя Турции заподозрили в попытке заказного убийства жены из России

Жителя Турции заподозрили в попытке заказного убийства жены из России

Сотрудники уголовного розыска задержали в московском аэропорту трех подозреваемых в нападении на молодую женщину под Красноярском, убийство которой из мести за... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T18:24

2021-03-01T18:24

2021-03-01T18:37

россия

следственный комитет россии (ск рф)

домодедово (аэропорт)

москва

красноярский край

турция

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

КРАСНОЯРСК, 1 мар – РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали в московском аэропорту трех подозреваемых в нападении на молодую женщину под Красноярском, убийство которой из мести за несколько десятков тысяч долларов организовал проживающий в Турции муж, сообщает региональный главк СК РФ.По его данным, 17 февраля "в Железногорске трое неустановленных граждан напали на женщину и причинили ей ножевое ранение". "Пострадавшая в тяжелом состоянии была госпитализирована в медицинское учреждение, успев сообщить следователям информацию о том, что к нападению может быть причастен ее супруг, проживающий в Республике Турция", - говорится в сообщении.Оперативные сотрудники полиции по горячим следам задержали 29-летнего и 30-летнего граждан Казахстана и 39-летнего гражданина РФ.По предварительной версии, в конце декабря - начале января задержанные получили "заказ" от иностранного гражданина на убийство 30-летней женщины, прибыли в Красноярск, а затем незаконно проникли на территорию ЗАТО Железногорск, где выследили ее и спланировали убийство.Утром 17 февраля они подъехали к детскому саду, дождались, пока женщина отведет детей, и после этого один из мужчин ударил ее ножом. После чего выбросили нож и покинули Красноярский край."На самолете прибыли в Москву, где в аэропорту "Домодедово" при попытке вылететь за границу были задержаны сотрудниками полиции. В ходе допроса обвиняемые дали признательные показания, рассказав о том, что заказ на убийство женщины поступил от ее супруга - гражданина Турецкой Республики. За исполнение убийства им было обещано денежное вознаграждение в зависимости от роли каждого в размере от 10 до 30 тысяч долларов", - говорится в сообщении."По словам потерпевшей, данное преступление ее супруг мог спланировать в отместку за то, что она без его согласия увезла детей на постоянное место жительство в Россию", - отмечают в СК региона.По данным следствия, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство по найму). В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210219/napadenie-1598221446.html

https://ria.ru/20210207/arest-1596393102.html

россия

москва

красноярский край

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), домодедово (аэропорт), москва, красноярский край, турция, происшествия