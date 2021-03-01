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США примут новые меры против Мьянмы
США примут новые меры против Мьянмы
США готовят новые меры против Мьянмы в связи с насилием в отношении демонстрантов, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T01:58
2021-03-01T01:58
2021-03-01T01:58
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. США готовят новые меры против Мьянмы в связи с насилием в отношении демонстрантов, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Как ранее сообщила официальный представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани, как минимум 18 человек убиты и 30 ранены в ходе протестов в Мьянме в воскресенье. По сообщениям, полиция использовала боевое оружие для разгона манифестаций в городах Янгон, Тавой, Мандалай, Мьей, Баго и Пакхоуку. Также применялся слезоточивый газ, световые и шумовые гранаты.По его словам, США продолжат координироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу.
https://ria.ru/20210228/myanma-1599299116.html
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мьянма, сша, в мире