https://ria.ru/20210301/muzykant-1599521783.html

Подозреваемых в избиении музыканта "Машины времени" арестовали

Подозреваемых в избиении музыканта "Машины времени" арестовали

Трое подозреваемых в избиении музыканта известной российской группы, заключены под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-01T22:43

2021-03-01T22:43

2021-03-02T05:01

ирина волк

машина времени

происшествия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Трое подозреваемых в избиении музыканта известной российской группы, заключены под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об инциденте, в результате которого получил травмы трубач "Машины времени" Александр Дитковский.Ранее пресс-секретарь коллектива Антон Чернин рассказал РИА Новости, что вечером 25 февраля на парковке на Комсомольском проспекте на Дитковского напали трое неизвестных и сломали ему лицевую кость. Полиция сообщила о задержании подозреваемых и возбуждении уголовных дел по статьям "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести" и "Побои".

https://ria.ru/20201026/manin-1581599634.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, машина времени, происшествия