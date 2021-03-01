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Подозреваемых в избиении музыканта "Машины времени" арестовали
Подозреваемых в избиении музыканта "Машины времени" арестовали
Трое подозреваемых в избиении музыканта известной российской группы, заключены под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 02.03.2021
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ирина волк
машина времени
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Трое подозреваемых в избиении музыканта известной российской группы, заключены под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об инциденте, в результате которого получил травмы трубач "Машины времени" Александр Дитковский.Ранее пресс-секретарь коллектива Антон Чернин рассказал РИА Новости, что вечером 25 февраля на парковке на Комсомольском проспекте на Дитковского напали трое неизвестных и сломали ему лицевую кость. Полиция сообщила о задержании подозреваемых и возбуждении уголовных дел по статьям "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести" и "Побои".
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ирина волк, машина времени, происшествия

Подозреваемых в избиении музыканта "Машины времени" арестовали

22:43 01.03.2021 (обновлено: 05:01 02.03.2021)
 
© Фото : пресс-служба группы "Машина времени"/Маргарита ШолАлександр Дитковский
Александр Дитковский - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : пресс-служба группы "Машина времени"/Маргарита Шол
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Трое подозреваемых в избиении музыканта известной российской группы, заключены под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Хамовническим районным судом в отношении троих молодых людей, задержанных по подозрению в нанесении телесных повреждений 52-летнему москвичу, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об инциденте, в результате которого получил травмы трубач "Машины времени" Александр Дитковский.
Ранее пресс-секретарь коллектива Антон Чернин рассказал РИА Новости, что вечером 25 февраля на парковке на Комсомольском проспекте на Дитковского напали трое неизвестных и сломали ему лицевую кость. Полиция сообщила о задержании подозреваемых и возбуждении уголовных дел по статьям "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести" и "Побои".
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