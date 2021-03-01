https://ria.ru/20210301/mutatsii-1599503260.html

ВОЗ призвала "не помогать" коронавирусу мутировать

ВОЗ призвала "не помогать" коронавирусу мутировать

Соблюдение мер безопасности важно, чтобы "не помогать" коронавирусу мутировать, заявила в понедельник представитель организации в России Мелита Вуйнович. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T19:23

2021-03-01T19:23

2021-03-01T19:50

мелита вуйнович

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Соблюдение мер безопасности важно, чтобы "не помогать" коронавирусу мутировать, заявила в понедельник представитель организации в России Мелита Вуйнович."у населения многих стран все еще нет "достаточного иммунитета", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".Она подчеркнула, что соблюдение мер безопасности важно и с точки зрения предотвращения возможных мутаций вируса."Важно соблюдать меры социальной дистанции, личной гигиены, носить маски, потому что когда вирус переходит с человека на человека, он получает возможность мутировать. Давайте не будем давать вирусу возможности адаптироваться", - сказала представитель ВОЗ.

https://ria.ru/20210301/pandemiya-1599502034.html

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