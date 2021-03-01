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ВОЗ призвала "не помогать" коронавирусу мутировать
ВОЗ призвала "не помогать" коронавирусу мутировать
Соблюдение мер безопасности важно, чтобы "не помогать" коронавирусу мутировать, заявила в понедельник представитель организации в России Мелита Вуйнович. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T19:23
2021-03-01T19:50
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Соблюдение мер безопасности важно, чтобы "не помогать" коронавирусу мутировать, заявила в понедельник представитель организации в России Мелита Вуйнович."у населения многих стран все еще нет "достаточного иммунитета", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".Она подчеркнула, что соблюдение мер безопасности важно и с точки зрения предотвращения возможных мутаций вируса."Важно соблюдать меры социальной дистанции, личной гигиены, носить маски, потому что когда вирус переходит с человека на человека, он получает возможность мутировать. Давайте не будем давать вирусу возможности адаптироваться", - сказала представитель ВОЗ.
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мелита вуйнович, россия, коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире

ВОЗ призвала "не помогать" коронавирусу мутировать

19:23 01.03.2021 (обновлено: 19:50 01.03.2021)
 
© AP Photo / Kin CheungЛюди в масках на улице в Гонконге
Люди в масках на улице в Гонконге - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© AP Photo / Kin Cheung
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Соблюдение мер безопасности важно, чтобы "не помогать" коронавирусу мутировать, заявила в понедельник представитель организации в России Мелита Вуйнович.
"у населения многих стран все еще нет "достаточного иммунитета", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
Она подчеркнула, что соблюдение мер безопасности важно и с точки зрения предотвращения возможных мутаций вируса.
"Важно соблюдать меры социальной дистанции, личной гигиены, носить маски, потому что когда вирус переходит с человека на человека, он получает возможность мутировать. Давайте не будем давать вирусу возможности адаптироваться", - сказала представитель ВОЗ.
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