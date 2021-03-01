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Скворцова рассказала о выявленных у россиян мутациях коронавируса
Скворцова рассказала о выявленных у россиян мутациях коронавируса
Глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что всего у россиян выявлено уже 3,5 тысячи мутаций коронавируса. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T13:24
2021-03-01T13:24
2021-03-01T13:38
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здоровье - общество
вероника скворцова
владимир путин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что всего у россиян выявлено уже 3,5 тысячи мутаций коронавируса."Да, Владимир Владимирович, мы выявили 3,5 тысячи мутаций у россиян", - сказала Скворцова.Она добавила, что все эти мутации "фактически однонуклеотидные, нейтральные, не имеющие значения для течения коронавирусной инфекции и единично представленные, за исключением семи мутаций, распространённость которых превышает 5% в нашей популяции".
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