https://ria.ru/20210301/mutatsii-1599422434.html

Скворцова рассказала о выявленных у россиян мутациях коронавируса

Скворцова рассказала о выявленных у россиян мутациях коронавируса

Глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что всего у россиян выявлено уже 3,5 тысячи мутаций коронавируса. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T13:24

2021-03-01T13:24

2021-03-01T13:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

вероника скворцова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что всего у россиян выявлено уже 3,5 тысячи мутаций коронавируса."Да, Владимир Владимирович, мы выявили 3,5 тысячи мутаций у россиян", - сказала Скворцова.Она добавила, что все эти мутации "фактически однонуклеотидные, нейтральные, не имеющие значения для течения коронавирусной инфекции и единично представленные, за исключением семи мутаций, распространённость которых превышает 5% в нашей популяции".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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