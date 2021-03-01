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В Саратовской области ребенок с расстройством психики умер на морозе
В Саратовской области ребенок с расстройством психики умер на морозе
Прокуратура в городе Вольске Саратовской области проводит проверку после гибели ребенка в 16-градусный мороз. РИА Новости, 01.03.2021
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вольск
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САРАТОВ, 1 мар — РИА Новости. Прокуратура в городе Вольске Саратовской области проводит проверку после гибели ребенка в 16-градусный мороз. Правоохранительные органы изымают видеозаписи с камер видеонаблюдения магазинов и ищут свидетелей случившегося.Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что, по предварительной версии, мальчик замерз.Как сообщило областное управление СК России, на теле мальчика нет признаков насильственной смерти. Проводится доследственная проверка, сотрудники устанавливают условия жизни ребенка в семье.
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следственный комитет россии (ск рф), вольск, происшествия

В Саратовской области ребенок с расстройством психики умер на морозе

07:48 01.03.2021 (обновлено: 13:37 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 1 мар — РИА Новости. Прокуратура в городе Вольске Саратовской области проводит проверку после гибели ребенка в 16-градусный мороз.

"Сегодня, 1 марта 2021 года, около 06:00 (05:00 мск) на одной из улиц города Вольска водитель фургона для развозки хлеба обнаружил на дороге ребенка в нижнем белье. По предварительной информации, мальчик 2015 года рождения страдал расстройством психики, проживал в одном из многоквартирных домов недалеко от места его обнаружения", — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры области.

Правоохранительные органы изымают видеозаписи с камер видеонаблюдения магазинов и ищут свидетелей случившегося.
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Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что, по предварительной версии, мальчик замерз.
Как сообщило областное управление СК России, на теле мальчика нет признаков насильственной смерти. Проводится доследственная проверка, сотрудники устанавливают условия жизни ребенка в семье.
 
Следственный комитет России (СК РФ)ВольскПроисшествия
 
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