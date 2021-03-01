https://ria.ru/20210301/moroz-1599373457.html
В Саратовской области ребенок с расстройством психики умер на морозе
В Саратовской области ребенок с расстройством психики умер на морозе
Прокуратура в городе Вольске Саратовской области проводит проверку после гибели ребенка в 16-градусный мороз. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T07:48
2021-03-01T07:48
2021-03-01T13:37
следственный комитет россии (ск рф)
вольск
происшествия
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САРАТОВ, 1 мар — РИА Новости. Прокуратура в городе Вольске Саратовской области проводит проверку после гибели ребенка в 16-градусный мороз. Правоохранительные органы изымают видеозаписи с камер видеонаблюдения магазинов и ищут свидетелей случившегося.Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что, по предварительной версии, мальчик замерз.Как сообщило областное управление СК России, на теле мальчика нет признаков насильственной смерти. Проводится доследственная проверка, сотрудники устанавливают условия жизни ребенка в семье.
https://ria.ru/20210214/pomosch-1597455590.html
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), вольск, происшествия