https://ria.ru/20210301/moroz-1599373457.html

В Саратовской области ребенок с расстройством психики умер на морозе

В Саратовской области ребенок с расстройством психики умер на морозе

Прокуратура в городе Вольске Саратовской области проводит проверку после гибели ребенка в 16-градусный мороз. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T07:48

2021-03-01T07:48

2021-03-01T13:37

следственный комитет россии (ск рф)

вольск

происшествия

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САРАТОВ, 1 мар — РИА Новости. Прокуратура в городе Вольске Саратовской области проводит проверку после гибели ребенка в 16-градусный мороз. Правоохранительные органы изымают видеозаписи с камер видеонаблюдения магазинов и ищут свидетелей случившегося.Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что, по предварительной версии, мальчик замерз.Как сообщило областное управление СК России, на теле мальчика нет признаков насильственной смерти. Проводится доследственная проверка, сотрудники устанавливают условия жизни ребенка в семье.

https://ria.ru/20210214/pomosch-1597455590.html

вольск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), вольск, происшествия