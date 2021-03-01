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В столичном регионе продлили ограничения для транзитных большегрузов
В столичном регионе продлили ограничения для транзитных большегрузов
Столичные власти решили продлить ограничения для движения по МКАД транзитных грузовиков тяжелее 12 тонн. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T09:35
2021-03-01T10:23
мкад
сергей собянин
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Столичные власти решили продлить ограничения для движения по МКАД транзитных грузовиков тяжелее 12 тонн.Ранее Москва и Подмосковье перевели их с дорог Московской области и МКАД на ЦКАД. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, мера полностью оправдала себя.На МКАД интенсивность движения большегрузов уменьшилась на 18%. Впервые за последние десятилетия два дня подряд в прошедшие выходные на этой дороге не произошло ни одной аварии с участием грузовиков. А средняя скорость движения увеличилась на 11%."На ЦКАД, А-107 и А-108 прибавилось порядка 5,5 тысячи грузовиков в сутки, что некритично. Новая трасса способна пропустить гораздо большее число грузовиков", — отметил Собянин.Также мэр добавил, что проблем с доставкой продуктов и других товаров нет, потому что ограничения не касаются большегрузов с пропусками.Центральная кольцевая автодорога А 113 (ЦКАД) — проект развития инфраструктуры Москвы и Московской области. Ее основное назначение — разгрузка МКАД и федеральных магистралей через перераспределение транзитного автопотока.
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мкад, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), общество

В столичном регионе продлили ограничения для транзитных большегрузов

09:35 01.03.2021 (обновлено: 10:23 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПробки в Москве
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Столичные власти решили продлить ограничения для движения по МКАД транзитных грузовиков тяжелее 12 тонн.
Ранее Москва и Подмосковье перевели их с дорог Московской области и МКАД на ЦКАД. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, мера полностью оправдала себя.

"Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе", — написал он в своем блоге.

На МКАД интенсивность движения большегрузов уменьшилась на 18%. Впервые за последние десятилетия два дня подряд в прошедшие выходные на этой дороге не произошло ни одной аварии с участием грузовиков. А средняя скорость движения увеличилась на 11%.
"На ЦКАД, А-107 и А-108 прибавилось порядка 5,5 тысячи грузовиков в сутки, что некритично. Новая трасса способна пропустить гораздо большее число грузовиков", — отметил Собянин.
Также мэр добавил, что проблем с доставкой продуктов и других товаров нет, потому что ограничения не касаются большегрузов с пропусками.
Центральная кольцевая автодорога А 113 (ЦКАД) — проект развития инфраструктуры Москвы и Московской области. Ее основное назначение — разгрузка МКАД и федеральных магистралей через перераспределение транзитного автопотока.
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МКАДСергей СобянинМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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