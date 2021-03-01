https://ria.ru/20210301/mkad-1599381177.html

В столичном регионе продлили ограничения для транзитных большегрузов

В столичном регионе продлили ограничения для транзитных большегрузов

Столичные власти решили продлить ограничения для движения по МКАД транзитных грузовиков тяжелее 12 тонн. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T09:35

2021-03-01T09:35

2021-03-01T10:23

мкад

сергей собянин

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Столичные власти решили продлить ограничения для движения по МКАД транзитных грузовиков тяжелее 12 тонн.Ранее Москва и Подмосковье перевели их с дорог Московской области и МКАД на ЦКАД. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, мера полностью оправдала себя.На МКАД интенсивность движения большегрузов уменьшилась на 18%. Впервые за последние десятилетия два дня подряд в прошедшие выходные на этой дороге не произошло ни одной аварии с участием грузовиков. А средняя скорость движения увеличилась на 11%."На ЦКАД, А-107 и А-108 прибавилось порядка 5,5 тысячи грузовиков в сутки, что некритично. Новая трасса способна пропустить гораздо большее число грузовиков", — отметил Собянин.Также мэр добавил, что проблем с доставкой продуктов и других товаров нет, потому что ограничения не касаются большегрузов с пропусками.Центральная кольцевая автодорога А 113 (ЦКАД) — проект развития инфраструктуры Москвы и Московской области. Ее основное назначение — разгрузка МКАД и федеральных магистралей через перераспределение транзитного автопотока.

https://ria.ru/20210221/dvizhenie-1598520061.html

москва

московская область (подмосковье)

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мкад, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), общество