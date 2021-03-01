https://ria.ru/20210301/miting-1599453791.html

Сторонники Пашиняна вышли на митинг в Ереване

Сторонники Пашиняна вышли на митинг в Ереване

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна начали собираться на площади Республики в центре Еревана, где находится правительство страны. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T16:01

2021-03-01T16:01

2021-03-01T18:03

никол пашинян

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 1 мар — РИА Новости. Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна начали собираться на площади Республики в центре Еревана, где находится правительство страны.Как передает корреспондент РИА Новости, полиция стянула на площадь и в ее окрестности дополнительные силы.К месту сбора сторонников Пашиняна на велосипеде приехал оппозиционер в кофте с надписью "СССР". В динамике он включил песню, популярную у противников премьера, после этого активисты и силовики прогнали его с площади.В понедельник вечером в Ереване запланированы два митинга. В 17:00 мск оппозиция соберется на проспекте Баграмяна напротив здания парламента, а в 17:30 мск — сторонники Пашиняна на площади Республики.Ранее днем противники премьер-министра ворвались в префектуру центрального района Еревана и стали призвать сотрудников не ходить на митинг сторонников Пашиняна.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну, однако президент Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке. Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом. Совбез рекомендовал президенту уволить Гаспаряна.Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/pashinyan-1599436472.html

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никол пашинян, ереван, в мире