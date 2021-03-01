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В Калининградской области дети нашли более 20 снарядов времен войны
В Калининградской области дети нашли более 20 снарядов времен войны
Дети нашли в лесу в поселке Горино Неманского района Калининградской области 21 минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщила администрация... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T14:39
2021-03-01T15:44
балтийское море
калининградская область
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 1 мар - РИА Новости. Дети нашли в лесу в поселке Горино Неманского района Калининградской области 21 минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщила администрация муниципалитета."Сообщение о находке поступило вчера в районе пяти часов вечера, опасные снаряды нашли дети, прогуливаясь в лесу недалеко от дороги. Ребята благоразумно сообщили о снарядах взрослому человеку, который позвонил в экстренные службы. Неманские полицейские сразу же выехали на место и оцепили район. На лесном участке, где находится 21 минометная мина 76 калибра, установлено круглосуточное дежурство", - говорится в сообщении администрации.Отдел по делам ГО и ЧС администрации обратился в военкомат города Советска Калининградской области с просьбой направить саперное подразделение для разминирования.Ожидается, что мины вывезут в понедельник на специальный полигон, где их уничтожат.На территории современной Калининградской области в 1945 году проходили ожесточенные бои Восточно-Прусской наступательной операции советских войск, в результате которой войска Красной Армии прорвали оборону противника, вышли к Балтийскому морю и ликвидировали свыше 25 вражеских дивизий, заняв Восточную Пруссию и освободив северную часть Польши. По Потсдамскому соглашению часть Восточной Пруссии со столицей Кёнигсбергом (прежнее название Калининграда) отошла СССР, другая часть - Польше.
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балтийское море, калининградская область, калининград, происшествия

В Калининградской области дети нашли более 20 снарядов времен войны

14:39 01.03.2021 (обновлено: 15:44 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 1 мар - РИА Новости. Дети нашли в лесу в поселке Горино Неманского района Калининградской области 21 минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщила администрация муниципалитета.
"Сообщение о находке поступило вчера в районе пяти часов вечера, опасные снаряды нашли дети, прогуливаясь в лесу недалеко от дороги. Ребята благоразумно сообщили о снарядах взрослому человеку, который позвонил в экстренные службы. Неманские полицейские сразу же выехали на место и оцепили район. На лесном участке, где находится 21 минометная мина 76 калибра, установлено круглосуточное дежурство", - говорится в сообщении администрации.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации обратился в военкомат города Советска Калининградской области с просьбой направить саперное подразделение для разминирования.
Ожидается, что мины вывезут в понедельник на специальный полигон, где их уничтожат.
На территории современной Калининградской области в 1945 году проходили ожесточенные бои Восточно-Прусской наступательной операции советских войск, в результате которой войска Красной Армии прорвали оборону противника, вышли к Балтийскому морю и ликвидировали свыше 25 вражеских дивизий, заняв Восточную Пруссию и освободив северную часть Польши. По Потсдамскому соглашению часть Восточной Пруссии со столицей Кёнигсбергом (прежнее название Калининграда) отошла СССР, другая часть - Польше.
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