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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210301/mgu-1599394425.html
Открытые лекции о музыке, медиа и космосе пройдут в храме при МГУ
Открытые лекции о музыке, медиа и космосе пройдут в храме при МГУ
Преподаватели МГУ им. Ломоносова прочтут в университетском храме бесплатные лекции по психологии, литературе, медиа и рекламе, также там пройдет встреча с... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:00
2021-03-01T11:00
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
владимир вигилянский
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Преподаватели МГУ им. Ломоносова прочтут в университетском храме бесплатные лекции по психологии, литературе, медиа и рекламе, также там пройдет встреча с дважды героем Советского Союза космонавтом Владимиром Соловьевым, рассказал РИА Новости настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский."Площадка храма мученицы Татианы определила специфику современных публичных лекций – гуманитарные и естественнонаучные концепции чаще всего здесь рассматриваются в контексте христианского осмысления. На мой взгляд, созданная площадка становится своеобразным мостом между наукой и религией, между светскими образовательными учреждениями и Церковью, тем самым обогащая подходы и ракурсы современного научно-исследовательского процесса", - сказал Вигилянский.Лекции проходят по вторникам в 19.00 по адресу Большая Никитская улица, дом 1, в актовом зале храма. Вход свободный. Организаторы просят воздержаться от посещения лекций при плохом самочувствии и соблюдать санитарные меры.Первая лекция на тему "Медиа и журналистика в современном мире" состоится 2 марта, ее проведет декан факультета журналистики Елена Вартанова. 9 марта доцент факультета журналистики Алексей Шишкин расскажет об образе Святой Руси в русских духовных стихах. А 23 марта старший преподаватель факультета журналистики Руслан Поддубцев проведет встречу на тему "Суровая сказка": жизнь и смерть в "Детстве" Максима Горького. Еще одна встреча - с живым героем - запланирована на 30 марта: можно будет побеседовать с летчиком-космонавтом, научным руководителем факультета космических исследований и дважды героем Советского Союза Владимиром Соловьевым.На апрель запланированы две лекции. 13 апреля доцент факультета психологии Александр Веракса расскажет о воспитании личности ребенка, а 20 апреля доцент Московской консерватории и факультета журналистики Роман Насонов поведает "О Сократе и Христе в симфониях Густава Малера". Заключительная лекция пойдет в 4 мая: старший преподаватель факультета журналистики Игорь Говряков расскажет о рекламном плакате в России от лубка до "бей кулака".По словам Вигилянского, это пятый сезон лекций преподавателей Московского университета. "В общей сложности за последние два года были прочитаны 22 лекции и еще 7 лекций в этом году, всего – 29 лекций", - отметил он. С большинством прочитанных лекций можно ознакомиться на сайте храма мученицы Татианы.Священник напомнил, что традиция публичных лекций и диспутов в России насчитывает более 150 лет и "неплохо изучена историками науки". "Такие мероприятия были распространены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Томске, Киеве, Харькове, Дерпте. Особенно знаменитыми стали публичные лекции и диспуты историков Т.Н. Грановского и В.О. Ключевского, философа Н.О. Лосского. Зачастую лекции, кроме просветительских задач, носили благотворительные цели – для сбора денег голодающим. Историки-обществоведы отмечали важную роль этих лекций в становлении гражданского общества", - заключил настоятель храма.Главными организаторами лекций выступает молодежный интернет-журнал МГУ "Татьянин день" и Татьянинское творческое содружество, а также информационная комиссия и комиссия по взаимоотношению Церкви с высшими учебными заведениями при епархиальном совете города Москвы.
https://ria.ru/20200125/1563854880.html
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новости - религия и мировоззрение, владимир вигилянский

Открытые лекции о музыке, медиа и космосе пройдут в храме при МГУ

11:00 01.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкБожественная литургия в день памяти мученицы Татианы
Божественная литургия в день памяти мученицы Татианы - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Преподаватели МГУ им. Ломоносова прочтут в университетском храме бесплатные лекции по психологии, литературе, медиа и рекламе, также там пройдет встреча с дважды героем Советского Союза космонавтом Владимиром Соловьевым, рассказал РИА Новости настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.
"Площадка храма мученицы Татианы определила специфику современных публичных лекций – гуманитарные и естественнонаучные концепции чаще всего здесь рассматриваются в контексте христианского осмысления. На мой взгляд, созданная площадка становится своеобразным мостом между наукой и религией, между светскими образовательными учреждениями и Церковью, тем самым обогащая подходы и ракурсы современного научно-исследовательского процесса", - сказал Вигилянский.
Лекции проходят по вторникам в 19.00 по адресу Большая Никитская улица, дом 1, в актовом зале храма. Вход свободный. Организаторы просят воздержаться от посещения лекций при плохом самочувствии и соблюдать санитарные меры.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время рождественского телемоста из храма Христа Спасителя с космонавтами МКС - РИА Новости, 1920, 25.01.2020
25 января 2020, 03:14Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
Первая лекция на тему "Медиа и журналистика в современном мире" состоится 2 марта, ее проведет декан факультета журналистики Елена Вартанова. 9 марта доцент факультета журналистики Алексей Шишкин расскажет об образе Святой Руси в русских духовных стихах. А 23 марта старший преподаватель факультета журналистики Руслан Поддубцев проведет встречу на тему "Суровая сказка": жизнь и смерть в "Детстве" Максима Горького. Еще одна встреча - с живым героем - запланирована на 30 марта: можно будет побеседовать с летчиком-космонавтом, научным руководителем факультета космических исследований и дважды героем Советского Союза Владимиром Соловьевым.
На апрель запланированы две лекции. 13 апреля доцент факультета психологии Александр Веракса расскажет о воспитании личности ребенка, а 20 апреля доцент Московской консерватории и факультета журналистики Роман Насонов поведает "О Сократе и Христе в симфониях Густава Малера". Заключительная лекция пойдет в 4 мая: старший преподаватель факультета журналистики Игорь Говряков расскажет о рекламном плакате в России от лубка до "бей кулака".
Празднование Дня студентов - РИА Новости, 1920, 25.01.2020
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Татьянин день: история и традиции дня российского студенчества
По словам Вигилянского, это пятый сезон лекций преподавателей Московского университета. "В общей сложности за последние два года были прочитаны 22 лекции и еще 7 лекций в этом году, всего – 29 лекций", - отметил он. С большинством прочитанных лекций можно ознакомиться на сайте храма мученицы Татианы.
Священник напомнил, что традиция публичных лекций и диспутов в России насчитывает более 150 лет и "неплохо изучена историками науки". "Такие мероприятия были распространены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Томске, Киеве, Харькове, Дерпте. Особенно знаменитыми стали публичные лекции и диспуты историков Т.Н. Грановского и В.О. Ключевского, философа Н.О. Лосского. Зачастую лекции, кроме просветительских задач, носили благотворительные цели – для сбора денег голодающим. Историки-обществоведы отмечали важную роль этих лекций в становлении гражданского общества", - заключил настоятель храма.
Главными организаторами лекций выступает молодежный интернет-журнал МГУ "Татьянин день" и Татьянинское творческое содружество, а также информационная комиссия и комиссия по взаимоотношению Церкви с высшими учебными заведениями при епархиальном совете города Москвы.
Владимир Вигилянский. Архив - РИА Новости, 1920, 03.09.2012
3 сентября 2012, 17:55Религия и мировоззрение
Экс-глава патриаршей пресс-службы назначен настоятелем храма МГУБывший глава патриаршей пресс-службы протоиерей Владимир Вигилянский назначен указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла настоятелем храма святой мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова, клириком которого он являлся уже многие годы.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир Вигилянский
 
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