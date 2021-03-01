https://ria.ru/20210301/mgu-1599394425.html

Открытые лекции о музыке, медиа и космосе пройдут в храме при МГУ

Открытые лекции о музыке, медиа и космосе пройдут в храме при МГУ

Преподаватели МГУ им. Ломоносова прочтут в университетском храме бесплатные лекции по психологии, литературе, медиа и рекламе, также там пройдет встреча с... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T11:00

2021-03-01T11:00

2021-03-01T11:00

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

владимир вигилянский

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Преподаватели МГУ им. Ломоносова прочтут в университетском храме бесплатные лекции по психологии, литературе, медиа и рекламе, также там пройдет встреча с дважды героем Советского Союза космонавтом Владимиром Соловьевым, рассказал РИА Новости настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский."Площадка храма мученицы Татианы определила специфику современных публичных лекций – гуманитарные и естественнонаучные концепции чаще всего здесь рассматриваются в контексте христианского осмысления. На мой взгляд, созданная площадка становится своеобразным мостом между наукой и религией, между светскими образовательными учреждениями и Церковью, тем самым обогащая подходы и ракурсы современного научно-исследовательского процесса", - сказал Вигилянский.Лекции проходят по вторникам в 19.00 по адресу Большая Никитская улица, дом 1, в актовом зале храма. Вход свободный. Организаторы просят воздержаться от посещения лекций при плохом самочувствии и соблюдать санитарные меры.Первая лекция на тему "Медиа и журналистика в современном мире" состоится 2 марта, ее проведет декан факультета журналистики Елена Вартанова. 9 марта доцент факультета журналистики Алексей Шишкин расскажет об образе Святой Руси в русских духовных стихах. А 23 марта старший преподаватель факультета журналистики Руслан Поддубцев проведет встречу на тему "Суровая сказка": жизнь и смерть в "Детстве" Максима Горького. Еще одна встреча - с живым героем - запланирована на 30 марта: можно будет побеседовать с летчиком-космонавтом, научным руководителем факультета космических исследований и дважды героем Советского Союза Владимиром Соловьевым.На апрель запланированы две лекции. 13 апреля доцент факультета психологии Александр Веракса расскажет о воспитании личности ребенка, а 20 апреля доцент Московской консерватории и факультета журналистики Роман Насонов поведает "О Сократе и Христе в симфониях Густава Малера". Заключительная лекция пойдет в 4 мая: старший преподаватель факультета журналистики Игорь Говряков расскажет о рекламном плакате в России от лубка до "бей кулака".По словам Вигилянского, это пятый сезон лекций преподавателей Московского университета. "В общей сложности за последние два года были прочитаны 22 лекции и еще 7 лекций в этом году, всего – 29 лекций", - отметил он. С большинством прочитанных лекций можно ознакомиться на сайте храма мученицы Татианы.Священник напомнил, что традиция публичных лекций и диспутов в России насчитывает более 150 лет и "неплохо изучена историками науки". "Такие мероприятия были распространены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Томске, Киеве, Харькове, Дерпте. Особенно знаменитыми стали публичные лекции и диспуты историков Т.Н. Грановского и В.О. Ключевского, философа Н.О. Лосского. Зачастую лекции, кроме просветительских задач, носили благотворительные цели – для сбора денег голодающим. Историки-обществоведы отмечали важную роль этих лекций в становлении гражданского общества", - заключил настоятель храма.Главными организаторами лекций выступает молодежный интернет-журнал МГУ "Татьянин день" и Татьянинское творческое содружество, а также информационная комиссия и комиссия по взаимоотношению Церкви с высшими учебными заведениями при епархиальном совете города Москвы.

https://ria.ru/20200125/1563854880.html

https://ria.ru/20200125/1563772055.html

https://ria.ru/20120903/742392237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, владимир вигилянский