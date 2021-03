https://ria.ru/20210301/metan-1599469669.html

Установлен источник выбросов метана на арктическом шельфе

Результаты геохимических исследований позволили установить источник мощных выбросов метана на шельфе Восточной Сибири. Оказалось, что выделение этого... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T23:00

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Результаты геохимических исследований позволили установить источник мощных выбросов метана на шельфе Восточной Сибири. Оказалось, что выделение этого парникового газа, во многом ответственного за потепление в Арктическом регионе, происходит из древнего глубинного источника в земной коре под морем Лаптевых. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.В Арктике потепление происходит значительно быстрее, чем в остальных частях планеты. Одна из причин — мощнейшие выделения метана, второго по значимости парникового газа, на шельфе морей Восточной Сибири. Международный консорциум ученых, включающий российских исследователей, уже более двадцати лет изучает эти выбросы, пытаясь понять их природу. Точные знания об источнике метана — необходимое условие для надежных прогнозов того, как ситуация будет развиваться в будущем.Результаты нового исследования ученых под руководством члена-корреспондента РАН, профессора Игоря Семилетова из Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного Отделения РАН и члена Шведской королевской академии наук Орьяна Густафссона (Örjan Gustafsson) из Стокгольмского университета позволяют во многом ответить на этот вопрос.Метан в газонасыщенный осадочный слой пород на дне моря поступает из залегающих ниже залежей газогидратов или из других, еще более глубинных источников. Среди ученых существует мнение, что под арктическим шельфом скрыты гигантские залежи газогидратов. При повышении температуры и уменьшении давления они разлагаются на газ и воду. Высвобождение газа сопровождается значительным повышением давления, что может приводить не только к выдавливанию метана вверх по разломам и трещинам, но и к взрывным событиям.Авторы проанализировали в водах Восточно-Сибирского арктического шельфа изотопные отношения углерода и трех различных форм растворенного метана, которые служат индикаторами условий в очаге образования газа и последующих процессов диагенеза — преобразования рыхлых осадков в осадочные горные породы.Данные по всем трем изотопным системам указали на то, что метан выделяется из древнего глубинного горячего резервуара, расположенного во внешней части моря Лаптевых. Само же высвобождение газа связано, по мнению ученых, с деградацией подводного слоя многолетней мерзлоты, перекрывавшего каналы поступления метана из глубинного источника к поверхности.Таким образом, гипотеза о неглубоких микробных источниках метана в самой вечной мерзлоте может быть однозначно отвергнута, считают авторы.В ближайшем будущем ученые планируют продолжить исследования в море Лаптевых, а также в Восточно-Сибирском и Чукотском морях.Исследователи отмечают, что всего под дном океана могут быть скрыты сотни миллионов тонн метана, которые сейчас сдерживаются "покрышкой" зоны многолетней мерзлоты. Основной риск заключается в том, что по мере дальнейшего прогрева Арктики и освобождения арктических морей от поверхностного льда в летний период произойдет резкое разрушение слоя мерзлоты и в атмосферу единовременно будет выброшена большая масса метана, что, несомненно, отразится на климате не только Арктического региона, но и планеты в целом.

2021

