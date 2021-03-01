Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210301/metan-1599469669.html
Установлен источник выбросов метана на арктическом шельфе
Установлен источник выбросов метана на арктическом шельфе
Результаты геохимических исследований позволили установить источник мощных выбросов метана на шельфе Восточной Сибири. Оказалось, что выделение этого... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T23:00
2021-03-01T23:00
наука
восточная сибирь
океанология
глобальное потепление
геология
земля - риа наука
арктика
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705010_0:6:3078:1737_1920x0_80_0_0_a6130d1b0a5bef76c9a318048e264b75.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Результаты геохимических исследований позволили установить источник мощных выбросов метана на шельфе Восточной Сибири. Оказалось, что выделение этого парникового газа, во многом ответственного за потепление в Арктическом регионе, происходит из древнего глубинного источника в земной коре под морем Лаптевых. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.В Арктике потепление происходит значительно быстрее, чем в остальных частях планеты. Одна из причин — мощнейшие выделения метана, второго по значимости парникового газа, на шельфе морей Восточной Сибири. Международный консорциум ученых, включающий российских исследователей, уже более двадцати лет изучает эти выбросы, пытаясь понять их природу. Точные знания об источнике метана — необходимое условие для надежных прогнозов того, как ситуация будет развиваться в будущем.Результаты нового исследования ученых под руководством члена-корреспондента РАН, профессора Игоря Семилетова из Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного Отделения РАН и члена Шведской королевской академии наук Орьяна Густафссона (Örjan Gustafsson) из Стокгольмского университета позволяют во многом ответить на этот вопрос.Метан в газонасыщенный осадочный слой пород на дне моря поступает из залегающих ниже залежей газогидратов или из других, еще более глубинных источников. Среди ученых существует мнение, что под арктическим шельфом скрыты гигантские залежи газогидратов. При повышении температуры и уменьшении давления они разлагаются на газ и воду. Высвобождение газа сопровождается значительным повышением давления, что может приводить не только к выдавливанию метана вверх по разломам и трещинам, но и к взрывным событиям.Авторы проанализировали в водах Восточно-Сибирского арктического шельфа изотопные отношения углерода и трех различных форм растворенного метана, которые служат индикаторами условий в очаге образования газа и последующих процессов диагенеза — преобразования рыхлых осадков в осадочные горные породы.Данные по всем трем изотопным системам указали на то, что метан выделяется из древнего глубинного горячего резервуара, расположенного во внешней части моря Лаптевых. Само же высвобождение газа связано, по мнению ученых, с деградацией подводного слоя многолетней мерзлоты, перекрывавшего каналы поступления метана из глубинного источника к поверхности.Таким образом, гипотеза о неглубоких микробных источниках метана в самой вечной мерзлоте может быть однозначно отвергнута, считают авторы.В ближайшем будущем ученые планируют продолжить исследования в море Лаптевых, а также в Восточно-Сибирском и Чукотском морях.Исследователи отмечают, что всего под дном океана могут быть скрыты сотни миллионов тонн метана, которые сейчас сдерживаются "покрышкой" зоны многолетней мерзлоты. Основной риск заключается в том, что по мере дальнейшего прогрева Арктики и освобождения арктических морей от поверхностного льда в летний период произойдет резкое разрушение слоя мерзлоты и в атмосферу единовременно будет выброшена большая масса метана, что, несомненно, отразится на климате не только Арктического региона, но и планеты в целом.
https://ria.ru/20210225/golfstrim-1598932547.html
https://ria.ru/20210215/antarktida-1597228995.html
восточная сибирь
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705010_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d33673689a662835cab702345a3c5a08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
восточная сибирь, океанология, глобальное потепление, геология, земля - риа наука, арктика, российская академия наук

Установлен источник выбросов метана на арктическом шельфе

23:00 01.03.2021
 
© РИА Новости / Александр КовалевВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Александр Ковалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Результаты геохимических исследований позволили установить источник мощных выбросов метана на шельфе Восточной Сибири. Оказалось, что выделение этого парникового газа, во многом ответственного за потепление в Арктическом регионе, происходит из древнего глубинного источника в земной коре под морем Лаптевых. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.
В Арктике потепление происходит значительно быстрее, чем в остальных частях планеты. Одна из причин — мощнейшие выделения метана, второго по значимости парникового газа, на шельфе морей Восточной Сибири.
Международный консорциум ученых, включающий российских исследователей, уже более двадцати лет изучает эти выбросы, пытаясь понять их природу. Точные знания об источнике метана — необходимое условие для надежных прогнозов того, как ситуация будет развиваться в будущем.
Результаты нового исследования ученых под руководством члена-корреспондента РАН, профессора Игоря Семилетова из Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного Отделения РАН и члена Шведской королевской академии наук Орьяна Густафссона (Örjan Gustafsson) из Стокгольмского университета позволяют во многом ответить на этот вопрос.
Метан в газонасыщенный осадочный слой пород на дне моря поступает из залегающих ниже залежей газогидратов или из других, еще более глубинных источников. Среди ученых существует мнение, что под арктическим шельфом скрыты гигантские залежи газогидратов. При повышении температуры и уменьшении давления они разлагаются на газ и воду. Высвобождение газа сопровождается значительным повышением давления, что может приводить не только к выдавливанию метана вверх по разломам и трещинам, но и к взрывным событиям.
Схема Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC). Цветом показана температура; сплошной линией - поверхностные течения; пунктиром - глубинные - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 19:00Наука
Зафиксировано беспрецедентное ослабление Гольфстрима
Авторы проанализировали в водах Восточно-Сибирского арктического шельфа изотопные отношения углерода и трех различных форм растворенного метана, которые служат индикаторами условий в очаге образования газа и последующих процессов диагенеза — преобразования рыхлых осадков в осадочные горные породы.
Данные по всем трем изотопным системам указали на то, что метан выделяется из древнего глубинного горячего резервуара, расположенного во внешней части моря Лаптевых. Само же высвобождение газа связано, по мнению ученых, с деградацией подводного слоя многолетней мерзлоты, перекрывавшего каналы поступления метана из глубинного источника к поверхности.
Таким образом, гипотеза о неглубоких микробных источниках метана в самой вечной мерзлоте может быть однозначно отвергнута, считают авторы.
В ближайшем будущем ученые планируют продолжить исследования в море Лаптевых, а также в Восточно-Сибирском и Чукотском морях.
Исследователи отмечают, что всего под дном океана могут быть скрыты сотни миллионов тонн метана, которые сейчас сдерживаются "покрышкой" зоны многолетней мерзлоты. Основной риск заключается в том, что по мере дальнейшего прогрева Арктики и освобождения арктических морей от поверхностного льда в летний период произойдет резкое разрушение слоя мерзлоты и в атмосферу единовременно будет выброшена большая масса метана, что, несомненно, отразится на климате не только Арктического региона, но и планеты в целом.
Неизвестные животные, похожие на губок, прикрепленные к валуну на морском дне - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 08:00Наука
Странные существа обнаружены под шельфовым ледником Антарктиды
 
НаукаВосточная СибирьокеанологияГлобальное потеплениегеологияЗемля - РИА НаукаАрктикаРоссийская академия наук
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"
05:03Москвичи рассказали, отмены каких ограничений по COVID-19 они ждут
05:00SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
04:49Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
04:08Foreign Policy раскритиковал финансовую политику Украины
03:58СМИ: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник
03:52Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
03:51Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow
03:31В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку
03:21АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
03:18Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной
03:08Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
03:06Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы
02:55Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона
02:54Определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну
02:38В США признали красоту российского истребителя Су-35
02:15На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"
02:11Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены
02:06Онищенко: ограничения из-за COVID-19 отменяются не для всех
02:03В Арканзасе умер подросток, пострадавший при стрельбе в школе
Лента новостейМолния