Меркель пообещала сделать прививку от COVID-19 в порядке общей очереди
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала сделать прививку от коронавируса в порядке общей очереди, сообщил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер постоянно делала заявления об этом. Она сказала, что сделает прививку, естественно, тогда, когда придет моя (ее - ред.) очередь, есть целый ряд профессиональных групп, которые в своей жизни, профессиональной жизни не имеют таких условий, которые есть у меня (у нее - ред.). Это дистанцирование и абсолютная безопасность. И они первые в очереди", - сказал Зайберт, отвечая на вопросы прессы.
Он привел в качестве примера таких профессиональных групп воспитателей в детских садах, учителей в начальной школе.
"Правительство ФРГ также указывает при каждой возможности на то, что вакцина компании AstraZeneca была сертифицирована в общем порядке европейским ведомствам, рекомендована нашим регулятором к использованию для определенной возрастной группы ... Поэтому граждане могут доверять ей, как эффективной и безопасной вакцине", - добавил Зайберт.