Меркель пообещала сделать прививку от COVID-19 в порядке общей очереди

"Канцлер постоянно делала заявления об этом. Она сказала, что сделает прививку, естественно, тогда, когда придет моя (ее - ред.) очередь, есть целый ряд профессиональных групп, которые в своей жизни, профессиональной жизни не имеют таких условий, которые есть у меня (у нее - ред.). Это дистанцирование и абсолютная безопасность. И они первые в очереди", - сказал Зайберт, отвечая на вопросы прессы.