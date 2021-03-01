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Меркель пообещала сделать прививку от COVID-19 в порядке общей очереди
Меркель пообещала сделать прививку от COVID-19 в порядке общей очереди
Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала сделать прививку от коронавируса в порядке общей очереди, сообщил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T17:05
2021-03-01T17:05
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
штеффен зайберт
здоровье - общество
astrazeneca
ангела меркель
германия
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БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала сделать прививку от коронавируса в порядке общей очереди, сообщил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.Он привел в качестве примера таких профессиональных групп воспитателей в детских садах, учителей в начальной школе."Правительство ФРГ также указывает при каждой возможности на то, что вакцина компании AstraZeneca была сертифицирована в общем порядке европейским ведомствам, рекомендована нашим регулятором к использованию для определенной возрастной группы ... Поэтому граждане могут доверять ей, как эффективной и безопасной вакцине", - добавил Зайберт.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, штеффен зайберт, здоровье - общество, astrazeneca , ангела меркель, германия, в мире

Меркель пообещала сделать прививку от COVID-19 в порядке общей очереди

17:05 01.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Президент Польши Анджей Дуда и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала сделать прививку от коронавируса в порядке общей очереди, сообщил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер постоянно делала заявления об этом. Она сказала, что сделает прививку, естественно, тогда, когда придет моя (ее - ред.) очередь, есть целый ряд профессиональных групп, которые в своей жизни, профессиональной жизни не имеют таких условий, которые есть у меня (у нее - ред.). Это дистанцирование и абсолютная безопасность. И они первые в очереди", - сказал Зайберт, отвечая на вопросы прессы.
Он привел в качестве примера таких профессиональных групп воспитателей в детских садах, учителей в начальной школе.
"Правительство ФРГ также указывает при каждой возможности на то, что вакцина компании AstraZeneca была сертифицирована в общем порядке европейским ведомствам, рекомендована нашим регулятором к использованию для определенной возрастной группы ... Поэтому граждане могут доверять ей, как эффективной и безопасной вакцине", - добавил Зайберт.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыШтеффен ЗайбертЗдоровье - ОбществоAstraZenecaАнгела МеркельГерманияВ мире
 
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