https://ria.ru/20210301/matushki-1599224553.html

"Мы не ангелы". Вся правда о жизни жен священников

"Мы не ангелы". Вся правда о жизни жен священников

В платке и длинной юбке, с оравой детей, во всем безоговорочно подчиняется мужу — для далеких от церкви людей жена священника именно такая. Три матушки... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T08:00

2021-03-01T08:00

2021-03-01T09:07

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Лина Панченко. В платке и длинной юбке, с оравой детей, во всем безоговорочно подчиняется мужу — для далеких от церкви людей жена священника именно такая. Три матушки рассказали о себе и объяснили, что в общепринятых представлениях правда, а что — миф.Дарья Ромушина, 39 лет. Супруга настоятеля храма в селе Морское Судакского района КрымаРодители Дарьи не были верующими. "Мы жили не бедно — папа работал директором птицекомбината, я была избалованной", — вспоминает она. Но мать умерла. Новая жена отца посещала храм. "Вместе с ней и ее дочерью я стала петь в церковном хоре. Там и познакомилась с будущим мужем. Мне было семнадцать, Валентину — 21. Наши взгляды и вкусы оказались настолько схожими, словно всю жизнь провели вместе. Сразу поняла: моя половинка".Валентин окончил духовное училище, готовился стать священнослужителем. Ему необходимо было определиться с семейным положением. "Священник поменять его не может: сначала либо женятся, либо принимают монашество, только после этого получают сан", — поясняет Дарья. Валентин сделал предложение. Она по молодости не понимала, что ее ждет: "Если что и говорили о жизни матушек, то кто ж в 17 лет слушал".То, что все будет не так, как представляла себе городская девчонка из состоятельной семьи, выяснилось быстро. "Вышла замуж сразу после школы. Успела поступить в институт: сейчас бы сказали "на сисадмина". Но пришлось ехать в село. Священники, как и военные, не выбирают, где служить. Получил распределение — вещи в зубы и вперед. Морское — поселок с тремя тысячами жителей, от деревни мало отличается. Снимали комнату, когда семья пополнилась — полдома. Со временем, конечно, построились. И уже 22 года здесь".Самое сложное в жизни матушки, считает Дарья, то, что супруг не принадлежит семье. "Принимая сан, священник снимает обручальное кольцо. Считается, что он женат на церкви, а прихожане — его дети. Матушке нужно быть очень самостоятельной. Человек в рясе для людей — та же скорая помощь. Но медики работают по сменам, а у батюшки "вызовы" круглые сутки"."На детей не давила"Дети Ромушиных уже взрослые: сыну — 20, дочери — 18. Пока росли, супруги нередко ссорились. "Многие думают, что матушка во всем обязана беспрекословно слушаться мужа. Но разногласия в наших семьях — такое же обычное дело. Правда, мы спорили только по одной причине: из-за разного подхода к воспитанию. Я детям старалась уделять больше внимания и предоставлять достаточно свободы. А супруг — строгий родитель".Но времени, чтобы применить собственные методы, у него не было. "Сын готовился в кадетский корпус, там экзамен по физкультуре: бег, подтягивание, отжимание. И мне приходилось тренировать его, хотя, казалось бы, на моем месте должен быть отец".Дарья учила детей в первую очередь никогда не навязывать свое мнение. И сама не давила на них. "Илья, как многие подростки, увлекался компьютерными играми. Если меня не было дома, мог сбежать с уроков, чтобы поиграть в "танчики". Говорил: "Что плохого? У меня впереди много времени". Трудно было найти аргументы. А потом сам от этого отказался. Сейчас в военном училище. А Настя — типичный представитель поколения "зумеров". Они с друзьями устраивали челленджи, снимали ролики. Не могу сказать, что дочь тратила время зря. Когда она увлекалась блогерством, выложила у себя на канале видеоролики. Муж теперь иногда просматривает их. Признается: "Как же интересно Настя снимала". Дочь оканчивает педагогический колледж".При этом ходить в церковь детей заставлять не приходилось: "Это же их жизнь. В каком бы городе мы ни оказались, обязательно посещаем храмы. Не потому, что надо, — сами хотим". Но если иногда вместо воскресной службы дети оставались дома поспать, мать не ругала. "А вот батюшка высказывался. Но сейчас Илья, когда приезжает, всегда в храме. И на крестный ход надевает военную форму — отцу приятно. А Настя каждый раз поет вместе со мной".Тактика Дарьи себя оправдала: "Сын и дочь выросли хорошими — два наших светлых огонечка"."Вино веселит сердце"Иногда им с супругом хочется побыть "обычными людьми". Но редко получается. "Ездили в Тбилиси самостоятельно. В монастырь, который собирались посетить, не было паломничества. Купили обычную экскурсию. А вечером встретились с друзьями — гуляли по старому городу как туристы. И вдруг кто-то окликнул: "Святой отец!" Люди, которые с нами были на экскурсии, как-то поняли, что мы батюшка с матушкой, хотя мы ничем себя не выдавали. Может, потому что после монастыря все пошли пить чачу, а мы — на источник".Но и священникам не чужды застолья. "Мы любим принимать гостей, — говорит Дарья. — Батюшки, приезжающие к нам, поют так, что слышит все село. Не потому, что выпили лишнего — всегда в меру. Просто священники из крупных соборов не привыкли сдерживать голоса".Местные к этому относятся спокойно. "У нас есть традиция: на престольные праздники раздаем пирожки и наливаем по стакану вина. В некоторых приходах предлагают чай или компот. Но в Морском находится один из филиалов завода "Массандра", директор на каждое торжество привозит в храм вино для прихожан. Да и основное, на чем совершаются церковные службы, — хлеб, масло и вино. И в Священном Писании сказано, что вино веселит сердце. Главное — разум включать".В старости надежда только на детейДарья официально не работала, но поет в храме, убирает. "Мне повезло — батюшка пишет книги, он краевед. Когда его издания продавались, мы нормально жили на эти деньги". Дети на карманные расходы не просили. "Сын с восьми лет собирал шелковицу, торговал на пляже. Дочка жарила семечки. Раньше здесь все этим занимались. И с точки зрения христианства зарабатывать не запрещено".В старости родители рассчитывают на помощь сына и дочери. "Социально мы не обеспечены. У священников нет больничных, многие даже официально не трудоустроены. Служат, пока могут держать чашу для причастия. А держать нужно крепко: чтобы ни капли не пролилось, не выплеснулось. Многие старенькие священнослужители приходят только на исповедь — хоть какую-то копейку заработать. А так, на детей остается надеяться".И все же Дарья считает, что не ошиблась с мужем. Во всяком случае, если дочь вздумает повторить ее судьбу, отговаривать не станет. "Это ее выбор. Скажу только: "Держись", — смеется матушка.Ирина Лиманова, 27 лет. Супруга иерея Георгия из КисловодскаПуть Ирины к вере довольно типичный: "У мамы случилась травма позвоночника, я лежала в больнице — обнаружили аутоимунное заболевание, год нельзя было ходить. После этого наша семья стала воцерковляться". С будущим мужем познакомилась, когда оканчивала школу. Встречались пять лет. Однажды Георгий сообщил, что думает стать священником, как его отец и дед. "Я была не против, хотя одолевали сомнения: тогда мне казалось, что жене батюшки нужно обязательно соответствовать определенному образу".Но потом, познакомившись с "коллегами по цеху", Ирина поняла, что матушка может совсем не вписываться в общепринятые представления: занимать активную жизненную позицию, выбирать любую работу. "Ясно, что в развлекательный клуб не устроишься, но у меня есть знакомая, которая занимается организацией досуга, и это не мешает ее статусу".Много мифов"Один из распространенных мифов о нас: то, что главное предназначение — сидеть дома и рожать детей. Я и сама раньше так думала. Но в наше время, когда есть интернет и удаленка, одно другого не исключает. Я получаю образование копирайтера, веду страницу в инстаграме. Планирую делиться опытом, как писать тексты. Сначала, конечно, нужно самой набраться опыта".Из области заблуждений и то, что матушки обязаны рожать, сколько Бог даст. "У нас двое детей — четырех и полутора лет. Мы с мужем хотели большую семью. Но у меня диагноз, с которым тяжело вынашивать. На сохранении лежала по пять месяцев. Муж разрывался, дочка была без мамы. Поняли, что многодетность не для нас. Сегодня церковь говорит, что только пара решает, сколько рожать, — в зависимости от состояния здоровья".Ирина не страдает от недостатка внимания со стороны супруга. "Он не настоятель, его не касаются организационные вопросы. Свободное время отдает семье". Мужу она доверяет, никогда не ревновала. Но не все батюшки хранят верность женам. "Измены случаются. Таким священникам запрещают служить — это недопустимое нарушение". Однако не всегда сор выносят из избы. "Больше бросается в глаза, когда матушка уходит от мужа. Как правило, если не сбылись ее ожидания. А батюшка остается один, отдает себя приходу, людям. Личная жизнь для него закрыта, если нет планов расстаться с саном".Встречается и рукоприкладство. "За это тоже полагается наказание: могут перевести в глухое село, а в вопиющих случаях запрещают служить".Ирина признается, что легче всего ей общаться с другими матушками. А другие женщины нередко "как будто разочаровываются" при сближении с семьями священнослужителей.Ирине приходится ограничивать общение, ей не хватает душевной подруги. Но она состоит в закрытой группе, где опытные матушки делятся советами, подсказывают, как сохранить отношения. "Это большая подмога".Главное — чтобы мужу нравилосьЖены священников не обязаны носить длинные юбки и платки вне храма. "У меня, как и у других верующих, был период неофитства, когда впадала в крайность. Хорошо, если наставник объясняет, что грех — это распущенность, а быть распущенной можно и в мешке из-под картошки", — замечает Ирина.В обычной жизни матушки ходят в стильной одежде, пользуются косметикой, парфюмерией. Нам важно, поясняет Ирина, нравиться прежде всего мужу. "Когда я с прической, легким макияжем, в женственном наряде, у Георгия даже взгляд меняется". Сама же она одинаково охотно меняет платье на джинсы и наоборот. "Табу на брюки на самом деле нет. В Ветхом Завете говорилось, что нельзя носить мужскую одежду, но сейчас брюки — и женская одежда тоже".Личные заработки Ирина тратит не на наряды — на обучение и книги для себя и детей, развивающие игры или наборы. "Вчера с дочкой варили сами мыло, было интересно, хочу что-нибудь еще вместе сделать". А идеал у нее прежний — большая семья. "Надеюсь, еще получится родить, когда сын и дочь подрастут".Варвара Волкова, 36 лет. Супруга иерея Александра, настоятеля храма в московском районе СолнцевоКак и другие наши героини, Варвара с будущим супругом встретилась в храме. "Я из семьи музыкантов. Из них многие пришли на клирос попеть-поработать, а потом стали осознанными христианами. В храме была дружная община, много молодежи. Отец Александр, тогда — просто Саша, служил алтарником. Мне было пятнадцать, ему 17. С самого начала поняли, что будем вместе. Но у нас был строгий духовник — не сразу разрешил жениться. Саша поступил в МГУ — договорились, что сперва получит диплом. А мне поставили условие — окончить музучилище. Взрослые все обстоятельно за нас продумывали, потому что молодым свойственна горячность. А для столь серьезного шага, конечно, нужно время. Это помогает в дальнейшей семейной жизни".К православным парам, добавляет Варвара, церковь относится с особым тактом. "Интересно один священник рассказывал. Когда он учился в семинарии, им объясняли: можете спрашивать, помогать строить семью, но доходить — только до дверей спальни. Если даже ребенок до брака родился, не значит, что эти люди не христиане или потом не смогут ими стать. Священником, конечно, уже не получится — есть определенные каноны, по которым их подбирают, но в целом к христианам это не относится".И все же Варвара отмечает:Между супругами возникают ссоры, они раздражаются — "потому что страсти одинаковы для всех". Главное — уметь выходить из конфликтных ситуаций.Разводы запрещены. И если "кто-то не выдерживает", это отражается на статусе мужа. Но Варвара не считает, что супруге священника сложнее, чем другим: "Мне более непонятна жизнь жены моряка или подводника, я просто преклоняюсь перед такими женщинами".Все самаВарвара привыкла все делать сама, ее это не напрягает. У них с Александром семеро детей — от восьми месяцев до 15 лет. "Когда садимся в машину, муж спрашивает: "Давай подержу коляску, почему не подождешь?" "Не проблема, я привыкла". Коляску муж все же забирает."Считается, что будущей матушке не нужно хорошее образование, — продолжает развеивать мифы Варвара. — Ничего подобного: женщине важно раскрывать собственные таланты. Хорошо, когда кто-то находит призвание в материнстве. Но я знаю и другие примеры. Многим тяжело, если нет отдушины или любимого занятия, непросто изо дня в день кормить, готовить, отвозить, забирать детей. Некоторые матушки здорово шьют, вяжут, делают игрушки. Есть прекрасные парикмахеры, замечательные юристы, бухгалтеры. Можно заниматься чем хочешь, если это подобает твоему статусу жены священника и не идет вразрез с совестью".Христианка должна быть красивой и аккуратной не только дома. "Каждый человек — образ и подобие Божье. И мы не в теле обезьяны. Надо уметь подбирать одежду, которая подчеркивает женственность. Я не читаю журналы о моде — неинтересно. Но одеваемся мы в магазинах с современными нарядами. Нужно только не забывать главный критерий выбора: несмущение кого-либо своим внешним видом. Не надевать в храм облегающую юбку, чтобы все глазели, когда кланяешься. Матушке неприлично носить открытые, вызывающие, дорогие вещи. Но, как мне кажется, можно и нужно пользоваться косметикой — той, что слегка подчеркивает черты лица".Ограничивать детей необходимо"Наши дети живут в социуме, и нам не нужно их рафинировать, — считает Волкова. — Они должны быть готовыми столкнуться не с тем, что встречают в семье или в привычном кругу. Интерес к неправильным вещам — сигаретам и прочему — возникает у всех подростков. У нас бывало разное. Когда-то дети могли что-то противопоставить, когда-то соглашались на что-то неправильное и получалось не очень хорошо, но это тоже опыт. Наша задача — спокойно принять ситуацию. Часто проблема не в том, что случилось, а в реакции родителей. Если она правильная, все можно развернуть в нужную сторону".В семье нет телевизора, не у всех детей смартфоны. Компьютерные игры не запрещены, но проходят тщательный отбор: "Точно не разрешим с убийствами и расчлененкой". И сутки напролет "виснуть в гаджетах" тоже не позволено. В целом Варвара считает, что жизнь матушки вовсе не сложная. А если иногда бывает тяжело, то выход всегда найдется. Надо только приложить усилия.

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москва, кисловодск, тбилиси, православие, общество