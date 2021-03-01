https://ria.ru/20210301/lukashenko-1599476609.html

Лукашенко освободил сына от должности своего помощника

Лукашенко освободил сына от должности своего помощника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил старшего сына Виктора от должности своего помощника по национальной безопасности, сообщила в понедельник... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-01T17:49

2021-03-01T17:49

2021-03-02T05:13

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 1 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил старшего сына Виктора от должности своего помощника по национальной безопасности, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства."Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 26 февраля", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.Виктора Лукашенко 26 февраля избрали президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии, о чем сообщал НОК. Тогда же глава республики опроверг слухи о том, что намерен передать власть в стране своим детям, в частности, старшему сыну и заверил, что он после избрания главой НОК не будет государственным служащим – его уволят с должности помощника президента по нацбезопасности "со всеми вытекающими отсюда последствиями".

https://ria.ru/20210228/lukashenko-1599327709.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире