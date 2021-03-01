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Лукашенко освободил сына от должности своего помощника
Лукашенко освободил сына от должности своего помощника
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил старшего сына Виктора от должности своего помощника по национальной безопасности, сообщила в понедельник... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-01T17:49
2021-03-02T05:13
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 1 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил старшего сына Виктора от должности своего помощника по национальной безопасности, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства."Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 26 февраля", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.Виктора Лукашенко 26 февраля избрали президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии, о чем сообщал НОК. Тогда же глава республики опроверг слухи о том, что намерен передать власть в стране своим детям, в частности, старшему сыну и заверил, что он после избрания главой НОК не будет государственным служащим – его уволят с должности помощника президента по нацбезопасности "со всеми вытекающими отсюда последствиями".
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко освободил сына от должности своего помощника

17:49 01.03.2021 (обновлено: 05:13 02.03.2021)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоПервый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко
Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 1 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил старшего сына Виктора от должности своего помощника по национальной безопасности, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
"Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 26 февраля", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.
Виктора Лукашенко 26 февраля избрали президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии, о чем сообщал НОК. Тогда же глава республики опроверг слухи о том, что намерен передать власть в стране своим детям, в частности, старшему сыну и заверил, что он после избрания главой НОК не будет государственным служащим – его уволят с должности помощника президента по нацбезопасности "со всеми вытекающими отсюда последствиями".
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 17:02Протесты в Белоруссии
Тихановская считает, что Лукашенко весной покинет пост президента
 
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