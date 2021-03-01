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В Кремле не стали комментировать решение Собянина о памятнике на Лубянке
В Кремле не стали комментировать решение Собянина о памятнике на Лубянке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение мэра Москвы Сергея Собянина оставить Лубянскую площадь в прежнем виде без памятника. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:33
2021-03-01T12:33
2021-03-01T12:40
сергей собянин
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение мэра Москвы Сергея Собянина оставить Лубянскую площадь в прежнем виде без памятника.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что считает правильным остановить голосование за выбор памятника на "Активном гражданине" и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас.Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 и должно было продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Проголосовали почти 320 тысяч человек, 55% - за Александра Невского.
https://ria.ru/20210226/pamyatniki-1598923962.html
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сергей собянин, дмитрий песков, москва