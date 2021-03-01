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В Кремле не стали комментировать решение Собянина о памятнике на Лубянке
В Кремле не стали комментировать решение Собянина о памятнике на Лубянке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение мэра Москвы Сергея Собянина оставить Лубянскую площадь в прежнем виде без памятника. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:33
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сергей собянин
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение мэра Москвы Сергея Собянина оставить Лубянскую площадь в прежнем виде без памятника.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что считает правильным остановить голосование за выбор памятника на "Активном гражданине" и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас.Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 и должно было продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Проголосовали почти 320 тысяч человек, 55% - за Александра Невского.
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сергей собянин, дмитрий песков, москва

В Кремле не стали комментировать решение Собянина о памятнике на Лубянке

12:33 01.03.2021 (обновлено: 12:40 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЗдание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение мэра Москвы Сергея Собянина оставить Лубянскую площадь в прежнем виде без памятника.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что считает правильным остановить голосование за выбор памятника на "Активном гражданине" и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас.
"Не комментировали начало обсуждения, не будем комментировать и завершение обсуждения", - сказал Песков журналистам.
Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 и должно было продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Проголосовали почти 320 тысяч человек, 55% - за Александра Невского.
Памятник Ф.Э. Дзержинскому у здания КГБ СССР на площади Дзержинского (Лубянская). 1991 год - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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Дзержинский против Невского: кому поставить памятник на Лубянке
 
Сергей СобянинДмитрий ПесковМосква
 
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