https://ria.ru/20210301/lubyanka-1599409955.html

В Кремле не стали комментировать решение Собянина о памятнике на Лубянке

В Кремле не стали комментировать решение Собянина о памятнике на Лубянке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение мэра Москвы Сергея Собянина оставить Лубянскую площадь в прежнем виде без памятника. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:33

2021-03-01T12:33

2021-03-01T12:40

сергей собянин

дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение мэра Москвы Сергея Собянина оставить Лубянскую площадь в прежнем виде без памятника.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что считает правильным остановить голосование за выбор памятника на "Активном гражданине" и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас.Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 и должно было продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Проголосовали почти 320 тысяч человек, 55% - за Александра Невского.

https://ria.ru/20210226/pamyatniki-1598923962.html

москва

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2021

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сергей собянин, дмитрий песков, москва