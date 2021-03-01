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В Тверской области завели дело после убийства беременной лосихи
В Тверской области завели дело после убийства беременной лосихи
Следователи Тверской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте после убийства беременной лосихи, вызвавшего общественный резонанс, заявили в СУ СК по... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:44
2021-03-01T17:36
россия
скр
игорь руденя
госдума рф
владимир бурматов
тверская область
вологодская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Следователи Тверской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте после убийства беременной лосихи, вызвавшего общественный резонанс, заявили в СУ СК по региону.Как ранее сообщили СМИ, браконьеры сняли расправу на видео. После этого региональное управление МВД начало проверку. Полицейские установили личности фигурантов и доставили их для разбирательства в отдел. По информации областного правительства, инцидент произошел вблизи деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области, в убийстве участвовали два жителя Тверской области и один из Ярославской.Дело будет расследовать Краснохолмский межрайонный следственный отдел. По версии СК, с 23 по 26 февраля "несколько лиц, предварительно договорившись между собой", незаконно охотились на участке около Раменья и убили самку лося."Согласно сведениям Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, государству причинен вред в размере 400 тысяч рублей", — подчеркивает ведомство.Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. СУ СК по региону опубликовало видео, на котором оперативники осматривают место преступления. Изображение размыто, но на снегу отчетливо видны следы крови.Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов написал в инстаграме, что настаивает на лишении браконьеров свободы. По его словам, комитет направил запросы в МВД и прокуратуру. Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал случай вопиющим и взял расследование под контроль.
https://ria.ru/20200724/1574880003.html
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россия
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Оперативники осматривают место убийства лосихи в Тверской области. Кадры СК РФ
Оперативники осматривают место убийства лосихи в Тверской области. Кадры СК РФ
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россия, скр, игорь руденя, госдума рф, владимир бурматов, тверская область, вологодская область, происшествия

В Тверской области завели дело после убийства беременной лосихи

16:44 01.03.2021 (обновлено: 17:36 01.03.2021)
 
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Следователи Тверской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте после убийства беременной лосихи, вызвавшего общественный резонанс, заявили в СУ СК по региону.
Как ранее сообщили СМИ, браконьеры сняли расправу на видео. После этого региональное управление МВД начало проверку. Полицейские установили личности фигурантов и доставили их для разбирательства в отдел. По информации областного правительства, инцидент произошел вблизи деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области, в убийстве участвовали два жителя Тверской области и один из Ярославской.
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"Согласно сведениям Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, государству причинен вред в размере 400 тысяч рублей", — подчеркивает ведомство.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. СУ СК по региону опубликовало видео, на котором оперативники осматривают место преступления. Изображение размыто, но на снегу отчетливо видны следы крови.
Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов написал в инстаграме, что настаивает на лишении браконьеров свободы. По его словам, комитет направил запросы в МВД и прокуратуру. Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал случай вопиющим и взял расследование под контроль.
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РоссияСКРИгорь РуденяГосдума РФВладимир БурматовТверская областьВологодская областьПроисшествия
 
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