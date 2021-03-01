Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210301/leopard-1599369346.html
"Крестница" Стивена Сигала попала в браконьерскую петлю в Китае
"Крестница" Стивена Сигала попала в браконьерскую петлю в Китае
Самка дальневосточного леопарда по имени Борте – "подопечная" актера Стивена Сигала – попала в браконьерскую петлю в Китае , но восстановилась после ранения и... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T04:15
2021-03-01T05:28
стивен сигал
китай
владивосток
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155535/04/1555350408_0:211:1183:876_1920x0_80_0_0_ddd8373b9a3e4484fccc735323643a85.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Самка дальневосточного леопарда по имени Борте – "подопечная" актера Стивена Сигала – попала в браконьерскую петлю в Китае , но восстановилась после ранения и родила котят в Приморье, сообщает национальный парк "Земля леопарда".Американский актер, режиссер и продюсер Стивен Сигал стал хранителем молодой самки леопарда Leo 16F, которая обитает в нацпарке "Земля леопарда", в сентябре 2015 года во время визита на Восточный экономический форум во Владивосток. Актер назвал хищницу Королевой Борте в честь первой жены Чингисхана, которая помимо прочего была известна тем, что имела девять детей. Спустя несколько месяцев самка леопарда была замечена сразу с тремя котятами. В 2019 году сообщалось еще об одном потомстве Борте.Через некоторое время несколько фотоловушек запечатлели Борте с большим шрамом в области живота. По оценкам специалистов, такая рана могла стоить леопарду жизни. Дальнейший анализ данных с фотоловушек показал, что Борте не только выжила, но и смогла воспитать потомство."Позже фотоловушка сняла её в сопровождении двух котят. Кошки выглядят здоровыми", - отмечают в нацпарке."Земля леопарда" активно сотрудничает с КНР, планируя совместные природоохранные действия на международном уровне. Ведётся работа над созданием первого в мире трансграничного резервата для охраны дальневосточных леопардов и тигров "Земля больших кошек", в который будут входить российские и китайские охраняемые природные территории. В Китае существует Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда, охраняющий краснокнижных кошек.
https://ria.ru/20210225/sledy-1598789588.html
https://ria.ru/20210205/leopardy-1596056915.html
китай
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155535/04/1555350408_0:0:1183:887_1920x0_80_0_0_403de5a6c91f02f5af90b6f22afe6fcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стивен сигал, китай, владивосток, в мире

"Крестница" Стивена Сигала попала в браконьерскую петлю в Китае

04:15 01.03.2021 (обновлено: 05:28 01.03.2021)
 
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Котенок самки Leo 16F Борте
Котенок самки Leo 16F Борте - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Самка дальневосточного леопарда по имени Борте – "подопечная" актера Стивена Сигала – попала в браконьерскую петлю в Китае , но восстановилась после ранения и родила котят в Приморье, сообщает национальный парк "Земля леопарда".
Американский актер, режиссер и продюсер Стивен Сигал стал хранителем молодой самки леопарда Leo 16F, которая обитает в нацпарке "Земля леопарда", в сентябре 2015 года во время визита на Восточный экономический форум во Владивосток. Актер назвал хищницу Королевой Борте в честь первой жены Чингисхана, которая помимо прочего была известна тем, что имела девять детей. Спустя несколько месяцев самка леопарда была замечена сразу с тремя котятами. В 2019 году сообщалось еще об одном потомстве Борте.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 00:23Туризм
На "Земле леопарда" в кадр попали следы самой большой и маленькой кошки
"Кошка, не знающая государственных границ, зашла на территорию Китая. Хотя в этой стране успешно проводится систематическая борьба с браконьерством, пока в лесу еще встречаются редкие браконьерские петли для копытных… Несмотря на устройство ловушки, она сумела вырваться и вернуться на "Землю леопарда", - говорится в сообщении.
Через некоторое время несколько фотоловушек запечатлели Борте с большим шрамом в области живота. По оценкам специалистов, такая рана могла стоить леопарду жизни. Дальнейший анализ данных с фотоловушек показал, что Борте не только выжила, но и смогла воспитать потомство.
"Позже фотоловушка сняла её в сопровождении двух котят. Кошки выглядят здоровыми", - отмечают в нацпарке.
"Земля леопарда" активно сотрудничает с КНР, планируя совместные природоохранные действия на международном уровне. Ведётся работа над созданием первого в мире трансграничного резервата для охраны дальневосточных леопардов и тигров "Земля больших кошек", в который будут входить российские и китайские охраняемые природные территории. В Китае существует Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда, охраняющий краснокнижных кошек.
Leo 107F - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 00:34Туризм
В Приморье рассказали, где именно живут леопарды
 
Стивен СигалКитайВладивостокВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24В США ищут "российского" хакера, укравшего данные 22 американских военных
05:08Сирийские военные отразили ракетный удар по пригороду Дамаска
04:56В Приморье сняли карантин по африканской чуме свиней
04:54В Артеме произошел пожар в автомагазине
04:32Комаровский перечислил симптомы пневмонии
04:22В Помпеях восстановили уникальную фреску возрастом более двух тысяч лет
04:15"Крестница" Стивена Сигала попала в браконьерскую петлю в Китае
04:02"Вот бы еще летал": болгары высмеяли украинский электроброневик
03:27В Минтруде рассказали о длине отпуска за ненормированный рабочий день
03:19В Одинцово локализовали пожар на складе завода огнеупорных изделий
03:16Горбачев призвал одолеть пандемию COVID-19 без политических игр и интриг
03:13Источник: для ВКС создают работающие​ в​ стае реактивные беспилотники
03:04Эксперт рассказал, как защитить деньги на карте при покупках в интернете
03:02Россиян весной ждут три четырехдневные рабочие недели
02:53В сгоревшем на трассе на Чукотке вагончике нашли тела двух человек
02:51В Одинцово загорелся Внуковский завод огнеупорных изделий
02:47Суд в Хабаровске отправил под арест депутата Сахалинской облдумы Пашова
02:43Эксперты рассказали, сколько стоят зарубежные сити-туры на 8 марта
02:42ВОЗ: менее 10% жителей Земли имеют антитела к COVID-19
02:24РБК: пользователям карты "Мир" затруднят доступ к онлайн-казино
Лента новостейМолния