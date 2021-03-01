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"Крестница" Стивена Сигала попала в браконьерскую петлю в Китае

"Крестница" Стивена Сигала попала в браконьерскую петлю в Китае

Самка дальневосточного леопарда по имени Борте – "подопечная" актера Стивена Сигала – попала в браконьерскую петлю в Китае , но восстановилась после ранения и... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T04:15

2021-03-01T04:15

2021-03-01T05:28

стивен сигал

китай

владивосток

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Самка дальневосточного леопарда по имени Борте – "подопечная" актера Стивена Сигала – попала в браконьерскую петлю в Китае , но восстановилась после ранения и родила котят в Приморье, сообщает национальный парк "Земля леопарда".Американский актер, режиссер и продюсер Стивен Сигал стал хранителем молодой самки леопарда Leo 16F, которая обитает в нацпарке "Земля леопарда", в сентябре 2015 года во время визита на Восточный экономический форум во Владивосток. Актер назвал хищницу Королевой Борте в честь первой жены Чингисхана, которая помимо прочего была известна тем, что имела девять детей. Спустя несколько месяцев самка леопарда была замечена сразу с тремя котятами. В 2019 году сообщалось еще об одном потомстве Борте.Через некоторое время несколько фотоловушек запечатлели Борте с большим шрамом в области живота. По оценкам специалистов, такая рана могла стоить леопарду жизни. Дальнейший анализ данных с фотоловушек показал, что Борте не только выжила, но и смогла воспитать потомство."Позже фотоловушка сняла её в сопровождении двух котят. Кошки выглядят здоровыми", - отмечают в нацпарке."Земля леопарда" активно сотрудничает с КНР, планируя совместные природоохранные действия на международном уровне. Ведётся работа над созданием первого в мире трансграничного резервата для охраны дальневосточных леопардов и тигров "Земля больших кошек", в который будут входить российские и китайские охраняемые природные территории. В Китае существует Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда, охраняющий краснокнижных кошек.

https://ria.ru/20210225/sledy-1598789588.html

https://ria.ru/20210205/leopardy-1596056915.html

китай

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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стивен сигал, китай, владивосток, в мире