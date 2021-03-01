https://ria.ru/20210301/lekarstva-1599366653.html
Названы лекарства, которые нужно носить с собой
Названы лекарства, которые нужно носить с собой
Приступ хронической болезни или головная боль могут застать человека в любой момент. Какие лекарства стоит взять с собой, выходя из дома, рассказала в интервью... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T02:09
2021-03-01T02:09
2021-03-01T02:22
татьяна романенко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Приступ хронической болезни или головная боль могут застать человека в любой момент. Какие лекарства стоит взять с собой, выходя из дома, рассказала в интервью радио Sputnik терапевт, семейный доктор, главный врач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко.В первую очередь нужно иметь под рукой препараты для экстренной помощи, если у вас есть какие-то хронические заболевания, отметила врач.Все остальное, по ее мнению, чисто индивидуально. По словам врача, средства от головной боли постоянно носить с собой не обязательно."Я думаю, что с собой не нужно носить обезболивающие, потому что для каждой головной боли есть своя веская причина, и головная боль – не та неотложная ситуация, которая требует экстренного вмешательства. Вы можете доехать до дома, посетить аптеку", ‒ пояснила Романенко.Однако, по ее словам, есть и исключение: если человек страдает мигренями, то противомигренозные препараты у него должны быть с собой, поскольку чем раньше он начнет купировать приступ, тем это будет эффективнее. Семейный доктор не советует носить с собой таблетки без упаковки, хотя это и может казаться более удобным. Таблетки "россыпью" не защищены от внешнего воздействия, плюс к этому через какое-то время вы не сможете определить без упаковки, не истек ли срок годности лекарства. "Одна-две таблетки из блистера могут легче поместиться в сумочку, карман и не доставят неудобств. Но в этом и заключается опасность: мы можем положить в карман таблетку и забыть. Она может нам потребоваться через год, когда ее срок годности истечет или она будет неправильно храниться", ‒ сказала Татьяна Романенко, в интервью радио Sputnik.Та же проблема возникает, если вы находитесь на работе, а нужного лекарства с собой нет ‒ вы обращаетесь к коллегам, и вам могут предложить таблетку без упаковки. В этом случае вы должны быть уверены, что это препарат с не истекшим сроком годности и что это именно то лекарство, которые вам нужно, ведь без упаковки не исключен факт ошибки, отметила врач.
https://ria.ru/20210218/starenie-1597941154.html
https://ria.ru/20210218/lekarstva-1597939033.html
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татьяна романенко, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Приступ хронической болезни или головная боль могут застать человека в любой момент. Какие лекарства стоит взять с собой, выходя из дома, рассказала в интервью радио Sputnik
терапевт, семейный доктор, главный врач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко
.
В первую очередь нужно иметь под рукой препараты для экстренной помощи, если у вас есть какие-то хронические заболевания, отметила врач.
"Нужно иметь средства для снижения давления, если у вас есть проблемы с сердцем ‒ неплохо бы иметь в сумочке блистер с нитроглицерином. При себе должны быть спиртовые салфетки или санитайзеры, когда нет возможности помыть руки", ‒ посоветовала Татьяна Романенко.
Все остальное, по ее мнению, чисто индивидуально. По словам врача, средства от головной боли постоянно носить с собой не обязательно.
"Я думаю, что с собой не нужно носить обезболивающие, потому что для каждой головной боли есть своя веская причина, и головная боль – не та неотложная ситуация, которая требует экстренного вмешательства. Вы можете доехать до дома, посетить аптеку", ‒ пояснила Романенко.
Однако, по ее словам, есть и исключение: если человек страдает мигренями, то противомигренозные препараты у него должны быть с собой, поскольку чем раньше он начнет купировать приступ, тем это будет эффективнее.
Семейный доктор не советует носить с собой таблетки без упаковки, хотя это и может казаться более удобным. Таблетки "россыпью" не защищены от внешнего воздействия, плюс к этому через какое-то время вы не сможете определить без упаковки, не истек ли срок годности лекарства.
"Одна-две таблетки из блистера могут легче поместиться в сумочку, карман и не доставят неудобств. Но в этом и заключается опасность: мы можем положить в карман таблетку и забыть. Она может нам потребоваться через год, когда ее срок годности истечет или она будет неправильно храниться", ‒ сказала Татьяна Романенко, в интервью радио Sputnik
.
Та же проблема возникает, если вы находитесь на работе, а нужного лекарства с собой нет ‒ вы обращаетесь к коллегам, и вам могут предложить таблетку без упаковки. В этом случае вы должны быть уверены, что это препарат с не истекшим сроком годности и что это именно то лекарство, которые вам нужно, ведь без упаковки не исключен факт ошибки, отметила врач.