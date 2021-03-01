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В Крыму отвергли условия Авакова по возобновлению подачи воды
В Крыму отвергли условия Авакова по возобновлению подачи воды
Крым никогда не вернется в состав Украины, регион будет обеспечен устойчивым водоснабжением при помощи федерального центра, заявил РИА Новости депутат крымского РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T22:47
2021-03-01T22:47
россия
днепр (город)
алексей черняк
арсен аваков
мвд украины
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Крым никогда не вернется в состав Украины, регион будет обеспечен устойчивым водоснабжением при помощи федерального центра, заявил РИА Новости депутат крымского парламента Алексей Черняк.Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Украина не должна поставлять воду в Крым, пока полуостров не вернется под контроль Киева."Крым никогда не вернется в состав Украины. Неужели это до сих пор не могут осмыслить политики или чиновники Украины? Со всеми проблемами мы справлялись и будем справляться и дальше. С такой поддержкой, которую нам оказывают все граждане России, федеральные власти, Крым будет обеспечен надежным и устойчивым водоснабжением", - сказал Черняк.По его словам, киевские власти повторяют "как мантру" одни и те же заявления по Крыму, где о них даже не вспоминают."Каждый день одно и то же, аж смешно. Крымчане знали, на что шли, поэтому сворачивать, а уж тем более возвращаться, никто даже не думает", - сказал Черняк.Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210301/angel-1599517128.html
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россия, днепр (город), алексей черняк, арсен аваков, мвд украины, владимир путин, республика крым, севастополь, оон

В Крыму отвергли условия Авакова по возобновлению подачи воды

22:47 01.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Крым никогда не вернется в состав Украины, регион будет обеспечен устойчивым водоснабжением при помощи федерального центра, заявил РИА Новости депутат крымского парламента Алексей Черняк.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Украина не должна поставлять воду в Крым, пока полуостров не вернется под контроль Киева.
"Крым никогда не вернется в состав Украины. Неужели это до сих пор не могут осмыслить политики или чиновники Украины? Со всеми проблемами мы справлялись и будем справляться и дальше. С такой поддержкой, которую нам оказывают все граждане России, федеральные власти, Крым будет обеспечен надежным и устойчивым водоснабжением", - сказал Черняк.
По его словам, киевские власти повторяют "как мантру" одни и те же заявления по Крыму, где о них даже не вспоминают.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 21:28
Аваков ответил националистам, обозвавшим его чертом
"Каждый день одно и то же, аж смешно. Крымчане знали, на что шли, поэтому сворачивать, а уж тем более возвращаться, никто даже не думает", - сказал Черняк.
Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 15:44
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РоссияДнепр (город)Алексей ЧернякАрсен АваковМВД УкраиныВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООН
 
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