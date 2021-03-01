Глава Крыма призвал телеканалы не приглашать "псевдоэкспертов" с Украины
14:52 01.03.2021 (обновлено: 15:31 01.03.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов на Ялтинском международном экономическом форуме
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к руководству российских государственных телеканалов с предложением не приглашать в эфир украинских и других зарубежных политологов и экспертов, искажающих реальную ситуацию на полуострове.
"А зачем мы приглашаем персонажей, которые нам врут, <...> рассказывают свои нелепые истории, не спрашивая нас? Торгуются за нас, как будто они здесь, в Крыму, проживают? Или во времена, когда Крым был оккупирован Украиной, как будто выступали за права русскоязычных граждан и русских на Украине? Все сидели молча, никто никогда рот не открывал. Мы были для них людьми второго сорта", — сказал Аксенов в эфире Первого канала.
По его словам, действия Киева всегда были направлены на то, чтобы отдалить Крым от России и усложнить выстраивание коммуникации, а также на усиление межнациональной напряженности на полуострове. Аксенов заметил, что на украинских телеканалах нет возможности донести информацию о реальном положении дел и высказать альтернативную точку зрения.
"Посмотрите, коллеги, а кто из российских экспертов присутствует на украинских или американских каналах? Где они спрашивают наше мнение, альтернативное от предложенного руководством Украины? Никогда никто не спрашивает", — отметил глава Крыма.
Как считает Аксенов, лучше не звать на передачи людей, которые делят все на черное и белое. В эфире российских телеканалов есть что обсуждать, а проблемы в стране можно решить без "компетентных" мнений, которые "ничего не стоят", уверен он.