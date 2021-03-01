https://ria.ru/20210301/krym-1599441252.html

Глава Крыма призвал телеканалы не приглашать "псевдоэкспертов" с Украины

Глава Крыма призвал телеканалы не приглашать "псевдоэкспертов" с Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к руководству российских государственных телеканалов с предложением не приглашать в эфир украинских и других зарубежных... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T14:52

2021-03-01T14:52

2021-03-01T15:31

россия

сергей аксенов (политик)

республика крым

севастополь

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к руководству российских государственных телеканалов с предложением не приглашать в эфир украинских и других зарубежных политологов и экспертов, искажающих реальную ситуацию на полуострове."А зачем мы приглашаем персонажей, которые нам врут, <...> рассказывают свои нелепые истории, не спрашивая нас? Торгуются за нас, как будто они здесь, в Крыму, проживают? Или во времена, когда Крым был оккупирован Украиной, как будто выступали за права русскоязычных граждан и русских на Украине? Все сидели молча, никто никогда рот не открывал. Мы были для них людьми второго сорта", — сказал Аксенов в эфире Первого канала.По его словам, действия Киева всегда были направлены на то, чтобы отдалить Крым от России и усложнить выстраивание коммуникации, а также на усиление межнациональной напряженности на полуострове. Аксенов заметил, что на украинских телеканалах нет возможности донести информацию о реальном положении дел и высказать альтернативную точку зрения."Посмотрите, коллеги, а кто из российских экспертов присутствует на украинских или американских каналах? Где они спрашивают наше мнение, альтернативное от предложенного руководством Украины? Никогда никто не спрашивает", — отметил глава Крыма.Как считает Аксенов, лучше не звать на передачи людей, которые делят все на черное и белое. В эфире российских телеканалов есть что обсуждать, а проблемы в стране можно решить без "компетентных" мнений, которые "ничего не стоят", уверен он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/peskov-1599417556.html

https://ria.ru/20200422/1570383634.html

россия

республика крым

севастополь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей аксенов (политик), республика крым, севастополь, оон, украина