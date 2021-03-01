https://ria.ru/20210301/krym-1599409664.html

В Кремле прокомментировали заявления Байдена о Крыме

В Кремле прокомментировали заявления Байдена о Крыме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о том, что США "никогда не признают так называемую... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:32

2021-03-01T12:32

2021-03-01T15:22

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вашингтон (город)

сша

джо байден

дмитрий песков

республика крым

в мире

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о том, что США "никогда не признают так называемую аннексию" Крыма, заявил, что ее и не было, это было законное решение о воссоединении.Ранее Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским и продолжат работать над привлечением России к ответственности за "агрессию" на Украине. Байден также заявил, что Крым — это Украина, и назвал эти слова истиной."Понимаете, аннексию Крыма действительно невозможно признать. Никто об аннексии Крыма не говорит. Потому что ее не было, аннексии Крыма. Было воссоединение Крыма с Россией, причем достаточно в строгом соответствии со всеми нормами международного права", — ответил Песков журналистам на вопрос о том, готова ли Россия взаимодействовать с Вашингтоном при такой позиции США.Пресс-секретарь президента России напомнил, что воссоединение было результатом решения законодательного органа Крыма, "в соответствии со статусом Крыма тогда в составе Украины"."Здесь был абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий предпринят. Поэтому никакой аннексии не было, и не надо ее признавать. Надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией и факт того, что Крым уже достаточно давно, слава богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации", — уточнил Песков.

https://ria.ru/20210227/krym-1599199570.html

https://ria.ru/20210226/krym-1599170177.html

россия

вашингтон (город)

сша

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вашингтон (город), сша, джо байден, дмитрий песков, республика крым, в мире