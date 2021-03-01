В Кремле прокомментировали заявления Байдена о Крыме
12:32 01.03.2021 (обновлено: 15:22 01.03.2021)
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о том, что США "никогда не признают так называемую аннексию" Крыма, заявил, что ее и не было, это было законное решение о воссоединении.
Ранее Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским и продолжат работать над привлечением России к ответственности за "агрессию" на Украине. Байден также заявил, что Крым — это Украина, и назвал эти слова истиной.
"Понимаете, аннексию Крыма действительно невозможно признать. Никто об аннексии Крыма не говорит. Потому что ее не было, аннексии Крыма. Было воссоединение Крыма с Россией, причем достаточно в строгом соответствии со всеми нормами международного права", — ответил Песков журналистам на вопрос о том, готова ли Россия взаимодействовать с Вашингтоном при такой позиции США.
Пресс-секретарь президента России напомнил, что воссоединение было результатом решения законодательного органа Крыма, "в соответствии со статусом Крыма тогда в составе Украины".
"Здесь был абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий предпринят. Поэтому никакой аннексии не было, и не надо ее признавать. Надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией и факт того, что Крым уже достаточно давно, слава богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации", — уточнил Песков.
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