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В Кремле прокомментировали заявления Байдена о Крыме
В Кремле прокомментировали заявления Байдена о Крыме
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о том, что США "никогда не признают так называемую... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:32
2021-03-01T15:22
россия
вашингтон (город)
сша
джо байден
дмитрий песков
республика крым
в мире
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о том, что США "никогда не признают так называемую аннексию" Крыма, заявил, что ее и не было, это было законное решение о воссоединении.Ранее Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским и продолжат работать над привлечением России к ответственности за "агрессию" на Украине. Байден также заявил, что Крым — это Украина, и назвал эти слова истиной."Понимаете, аннексию Крыма действительно невозможно признать. Никто об аннексии Крыма не говорит. Потому что ее не было, аннексии Крыма. Было воссоединение Крыма с Россией, причем достаточно в строгом соответствии со всеми нормами международного права", — ответил Песков журналистам на вопрос о том, готова ли Россия взаимодействовать с Вашингтоном при такой позиции США.Пресс-секретарь президента России напомнил, что воссоединение было результатом решения законодательного органа Крыма, "в соответствии со статусом Крыма тогда в составе Украины"."Здесь был абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий предпринят. Поэтому никакой аннексии не было, и не надо ее признавать. Надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией и факт того, что Крым уже достаточно давно, слава богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации", — уточнил Песков.
https://ria.ru/20210227/krym-1599199570.html
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вашингтон (город)
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россия, вашингтон (город), сша, джо байден, дмитрий песков, республика крым, в мире

В Кремле прокомментировали заявления Байдена о Крыме

12:32 01.03.2021 (обновлено: 15:22 01.03.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о том, что США "никогда не признают так называемую аннексию" Крыма, заявил, что ее и не было, это было законное решение о воссоединении.
Ранее Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским и продолжат работать над привлечением России к ответственности за "агрессию" на Украине. Байден также заявил, что Крым — это Украина, и назвал эти слова истиной.
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"Понимаете, аннексию Крыма действительно невозможно признать. Никто об аннексии Крыма не говорит. Потому что ее не было, аннексии Крыма. Было воссоединение Крыма с Россией, причем достаточно в строгом соответствии со всеми нормами международного права", — ответил Песков журналистам на вопрос о том, готова ли Россия взаимодействовать с Вашингтоном при такой позиции США.
Пресс-секретарь президента России напомнил, что воссоединение было результатом решения законодательного органа Крыма, "в соответствии со статусом Крыма тогда в составе Украины".
"Здесь был абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий предпринят. Поэтому никакой аннексии не было, и не надо ее признавать. Надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией и факт того, что Крым уже достаточно давно, слава богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации", — уточнил Песков.
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РоссияВашингтон (город)СШАДжо БайденДмитрий ПесковРеспублика КрымВ мире
 
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