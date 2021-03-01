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Глава Крыма предложил решение проблемы дефицита воды
Глава Крыма предложил решение проблемы дефицита воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что без строительства опреснителей в регионе решить вопрос с дефицитом воды невозможно, опреснительные установки дадут... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:46
2021-03-01T11:52
россия
сергей аксенов (политик)
марат хуснуллин
республика крым
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что без строительства опреснителей в регионе решить вопрос с дефицитом воды невозможно, опреснительные установки дадут стопроцентную гарантию устойчивого водоснабжения.Ранее Аксенов заявил, что подрядчик готов приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы решить проблему дефицита воды. Первые опреснительные установки будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района для водоснабжения Симферополя и в Ялте. Примерный срок работ – до 14-15 месяцев. В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что опреснение воды в Крыму – запасной вариант и крайняя мера. Окончательное решение примут после первого квартала этого года."Решения без опреснения невозможно", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению. При этом, по его словам, вреда и прямых противопоказаний здоровью от использования опресненной воды в быту нет."Другого пути нет. В Советском Союзе не такие были глупые геологи. Не было бы необходимости строить Северо-Крымский канал, если бы здесь были подземные источники воды", - сказал Аксенов. При этом, по его словам, по некоторым уже разработанным подземным скважинам фиксируется падение дебита воды.Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210221/voda-1598489644.html
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россия, сергей аксенов (политик), марат хуснуллин, республика крым, украина, общество

Глава Крыма предложил решение проблемы дефицита воды

11:46 01.03.2021 (обновлено: 11:52 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что без строительства опреснителей в регионе решить вопрос с дефицитом воды невозможно, опреснительные установки дадут стопроцентную гарантию устойчивого водоснабжения.
Ранее Аксенов заявил, что подрядчик готов приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы решить проблему дефицита воды. Первые опреснительные установки будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района для водоснабжения Симферополя и в Ялте. Примерный срок работ – до 14-15 месяцев. В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что опреснение воды в Крыму – запасной вариант и крайняя мера. Окончательное решение примут после первого квартала этого года.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
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Названа реальная причина, почему Киев хочет перекрыть дамбой воду в Крым
"Решения без опреснения невозможно", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению. При этом, по его словам, вреда и прямых противопоказаний здоровью от использования опресненной воды в быту нет.
"Другого пути нет. В Советском Союзе не такие были глупые геологи. Не было бы необходимости строить Северо-Крымский канал, если бы здесь были подземные источники воды", - сказал Аксенов. При этом, по его словам, по некоторым уже разработанным подземным скважинам фиксируется падение дебита воды.
"Выход с точки зрения гарантированного водоснабжения Республики Крым, стопроцентная гарантия - только опреснительные установки. При этом система водоподготовки должна соответствовать требованиям времени, чтобы на здоровье людей никак не влиять", - сказал Аксенов.
Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах.
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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РоссияСергей Аксенов (политик)Марат ХуснуллинРеспублика КрымУкраинаОбщество
 
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