https://ria.ru/20210301/krym-1599401133.html

Глава Крыма предложил решение проблемы дефицита воды

Глава Крыма предложил решение проблемы дефицита воды

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что без строительства опреснителей в регионе решить вопрос с дефицитом воды невозможно, опреснительные установки дадут... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T11:46

2021-03-01T11:46

2021-03-01T11:52

россия

сергей аксенов (политик)

марат хуснуллин

республика крым

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что без строительства опреснителей в регионе решить вопрос с дефицитом воды невозможно, опреснительные установки дадут стопроцентную гарантию устойчивого водоснабжения.Ранее Аксенов заявил, что подрядчик готов приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы решить проблему дефицита воды. Первые опреснительные установки будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района для водоснабжения Симферополя и в Ялте. Примерный срок работ – до 14-15 месяцев. В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что опреснение воды в Крыму – запасной вариант и крайняя мера. Окончательное решение примут после первого квартала этого года."Решения без опреснения невозможно", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению. При этом, по его словам, вреда и прямых противопоказаний здоровью от использования опресненной воды в быту нет."Другого пути нет. В Советском Союзе не такие были глупые геологи. Не было бы необходимости строить Северо-Крымский канал, если бы здесь были подземные источники воды", - сказал Аксенов. При этом, по его словам, по некоторым уже разработанным подземным скважинам фиксируется падение дебита воды.Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210221/voda-1598489644.html

https://ria.ru/20210218/krym-1598019725.html

россия

республика крым

украина

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россия, сергей аксенов (политик), марат хуснуллин, республика крым, украина, общество