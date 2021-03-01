https://ria.ru/20210301/kredity-1599361249.html

Названы регионы с самой низкой долей просроченных кредитов

Названы регионы с самой низкой долей просроченных кредитов

Наиболее низкая доля просроченной задолженности населения банкам по итогам прошлого года зафиксирована в Ненецком округе, Севастополе и ЯНАО, самые высокие... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T00:12

2021-03-01T00:12

2021-03-01T03:13

россия

риа рейтинг

экономика

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Наиболее низкая доля просроченной задолженности населения банкам по итогам прошлого года зафиксирована в Ненецком округе, Севастополе и ЯНАО, самые высокие показатели просроченной задолженности среди российских регионов – у Ингушетии и других республик Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости*.Для оценки доли просроченной задолженности населения перед банками эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг, в котором наглядно показано, в каких регионах у банков самые дисциплинированные заемщики.Динамика кредитованияРынок кредитования населения в России в 2020 году показал хорошие темпы роста (+14 процентов), даже на фоне пандемии COVID-19. При этом эксперты признают, что относительно динамики 2019 и 2018 годов (+18 и +22 процента соответственно) произошло ощутимое замедление. В отличие от последних лет динамика потребительского кредитования не была стабильной, в отдельные месяцы весной и вовсе наблюдалось сокращение, чего не было уже много лет, отмечают эксперты.Статистика показывает, что к стабильному росту рынок вернулся во второй половине прошедшего года из-за стабилизации экономики, снижения рыночных ставок и продолжения стимулирования кредитования (в первую очередь ипотеки). Также эксперты обратили внимание на то, что в конце года активизировалась секъюритизация розничных портфелей, что несколько замедляло "на бумаге" темпы прироста. С учетом этого эффекта номинальный прирост розничного кредитного портфеля российских банков мог быть на уровне примерно 16 процентов за год.Все виды кредитования населения (беззалоговое, жилищное и автокредитование) показали прирост по итогам 2020 года, однако быстрее всего росло ипотечное кредитование. Прирост ипотечной задолженности в 2020 году был на уровне +20 процентов (+17 процентов в 2019 году), и на 1 января 2021 года объем задолженности по ипотечным кредитам на балансах банков составлял 9,3 триллиона рублей.Несмотря на ощутимое сокращение процентных ставок, платежи процентов в пользу банков в прошедшем году выросли на восемь процентов или на 186 миллиардов рублей больше. В целом население заплатило российским банкам по процентам порядка 2,5 триллионов рублей за 2020 год.При этом прервалась тенденция последних трех лет по улучшению платежной дисциплины. Скорее всего, считают эксперты, в росте просроченной задолженности большую роль сыграло сокращение доходов населения на фоне пандемии коронавируса. За прошедший год объем просроченной задолженности вырос на 168 миллиардов рублей до 932 миллиардов рублей на 1 января 2021 года. При этом доля просроченной задолженности в 2020 году выросла с 4,33% на 1 января 2020 года до 4,65% процента на начало текущего года. Произошедший рост не является драматическим, говорят аналитики - для сравнения, в 2017 году доля просрочки по кредитам физических лиц превышала восемь процентов, то есть, несмотря на негативную динамику в последний год, за 3,5 года эта доля снизилась почти вдвое.Улучшение в 15 регионахДля оценки платежной дисциплины в региональном разрезе эксперты РИА Новости на основе данных Центробанка провели исследование и подготовили по итогам 2020 года пятый ежегодный рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности населения по рублевым банковским кредитам.Как свидетельствуют результаты исследования, среди российских регионов наблюдается значительная дифференциация по доле просроченной задолженности по кредитам населению. У трех регионов доля просрочки превышает семь процентов, а в четырех субъектах РФ доля просроченной задолженности находится на уровне менее 2,5 процента. В целом медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению на конец 2019 года равнялось 4,4 процента, против 4,1 процента годом ранее.В 2020 году регионов с ухудшением платежной дисциплиной населения оказалось более 80 процентов (70 из 85 регионов). Наибольший рост доли просрочки в 2020 году наблюдался в Калининградской области, где она за прошедший год выросла на 1,6 процентного пункта. Также ощутимый прирост был в Чечне и Липецкой области (+1 процентный пункт). Еще в 25 регионах просрочка по кредитам населения за прошедший год выросла более чем на 0,5 процентного пункта. Стоит отметить, что подавляющее большинство регионов с большим приростом просрочки в 2020 году характеризуются развитием розничного рынка кредитования на уровне ниже среднего.Масштаб снижения доли просрочки у ряда регионов был гораздо больше. Если максимальный рост доли просроченной задолженности был на уровне 1,6 процентного пункта, то максимальное снижение доли просрочки было на 5,3 процентных пункта. Лидером по повышению платежной дисциплины стала Республика Ингушетия (-5,3 процентного пункта), эта республика уже несколько лет подряд характеризуется быстрым снижением доли просрочки. Как полагают эксперты, это, скорее всего, связано с улучшением обслуживания небольшого числа крупных кредитов, при этом широкая масса населения пока не берет в Ингушетии банковские кредиты, и база остается очень низкой. Также заметный рост платежной дисциплины отмечается в Карачаево-Черкесской Республике (-1,5 процентного пункта и в Республике Бурятия (-1,0 п.п.).Аналитики обращают внимание на то, что наиболее развитые в экономическом плане регионы (Москва, ЯНАО, НАО, ХМАО-Югра, Сахалинская область, Татарстан и прочие) характеризовались сокращением или около нулевой динамикой доли просроченной задолженности. Безусловно, эти регионы также пострадали от пандемии, однако население в основной массе в них может себе позволить тратить деньги на дорогостоящие товары и услуги, и в текущих реалиях на этих тратах осознанно и вынужденно люди экономили. А сэкономленные средства позволяли хорошо обслуживать свои кредиты, объясняют эксперты.Лучшая платежная дисциплинаЛидерами с заметным отрывом по платежной дисциплине по банковским кредитам стали Ненецкий автономный округ, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ. Очень хорошие результаты также демонстрируют и другие северные регионы. В целом лидеры по сравнению с прошлым годом почти не поменялись, но у ряда из них темпы роста были выше среднероссийских. Обращает на себя внимание относительно быстрый рост просрочки в Крыму, где темпы роста кредитования замедляются из-за насыщения рынка, а старые кредиты выходят на просрочку.Самая высокая доля просроченной задолженности, несмотря на ее существенное снижение, остается у Республики Ингушетия (7,8%), но для сравнения, три года назад она была на уровне 24%. Кроме того, высокая доля просрочки зафиксирована в следующих регионах: в Карачаево-Черкесской Республике, в Республике Северная Осетия – Алания, в Республике Адыгея, в Чеченской Республике, в Ставропольском крае, а также в Краснодарском крае и в Кабардино-Балкарской Республике. Во всех этих регионах доля просроченной задолженности по кредитам населению на начало 2021 года превышает 5,9%. Все вышеназванные регионы характеризуется объемом кредитов на численность экономически активного населения ниже среднероссийского уровня, что может говорить об относительно слабом развитии розничного кредитования.Санкт-Петербург занял в рейтинге достаточно высокое десятое место. Во втором по численности городе России просрочено 3,2 процента розничных кредитов (прирост доли за 2020 год на 0,4 процентного пункта). В Москве же доля просроченной задолженности равняется – 4,1 процента на 1 января 2021 года (31-я позиция в рейтинге), и в прошедшем году она немного сократилась.По мнению аналитиков РИА Новости, ситуация с динамикой кредитования в 2021 году будет похожей на 2020 год. Экономическая ситуация улучшится, что простимулирует розничных заемщиков взять кредиты, однако часть программ стимулирования кредитования будут ограничены, что в свою очередь замедлит темпы роста. В целом эти две тенденции уравновесят друг друга. При этом процентные ставки хоть и перестанут снижаться, но будут стимулировать рост кредитования.Так как часть заемщиков, у которых сохраняются старые кредиты с высокими ставками, смогут перекредитоваться или погасить дорогие кредиты, после чего взять новый более крупный кредит с меньшей ставкой. В целом в 2020 году розничное кредитование вырастет на 14-17% в реальном выражении, считают эксперты. На этом фоне просроченная задолженность снизится в среднем по стране на 0,2-0,4 процентного пункта. *Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20210301/kredit-1599357511.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/ipoteka-1599040773.html

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https://ria.ru/20210213/kredit-1597295057.html

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