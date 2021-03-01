https://ria.ru/20210301/kosmos-1599405041.html

Трещину на МКС окончательно загерметизируют

Трещину на МКС окончательно загерметизируют

Окончательное заделывание трещины в российском модуле "Звезда" Международной космической станции (МКС), ставшей причиной утечки воздуха, займет пять дней,... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:06

2021-03-01T12:06

2021-03-01T13:41

наука

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Окончательное заделывание трещины в российском модуле "Звезда" Международной космической станции (МКС), ставшей причиной утечки воздуха, займет пять дней, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.Космонавты нашли трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере "Звезды" в октябре и на время заклеили ее гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Позже стало известно, что экипаж окончательно загерметизирует трещину на этой неделе, но сперва края трещины засверлят, чтобы остановить ее расползание.Как сообщил космонавту Сергею Рыжикову специалист подмосковного центра управления полетами, работы по окончательной заделке трещины займут пять дней.Он добавил, что сегодня Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков будут готовиться к сверлению, а также нанесут на трещину герметик "Анатерм", выполняя работу в респираторах и перчатках.Во вторник, по словам специалиста, на трещину будет нанесен слой герметика "Герметалл", а края трещины разметят для засверливания. Сверление первого отверстия с помощью дрелью пройдет в среду, второго - в четверг. Получившиеся отверстия будут заделаны мастикой и временными фторопластовыми пленками на клею. Позже пленки снимут, места зашкурят и на трещину нанесут второй слой "Герметалла".Специалист отметил, что в пятницу на трещину нанесут третий слой герметика и поставят окончательную "заплатку".Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" могут быть еще трещины.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.На МКС помимо Рыжикова работают россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210226/mks-1599188773.html

https://ria.ru/20210226/mks-1599123134.html

https://ria.ru/20210224/mks-1598813004.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука