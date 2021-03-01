Трещину на МКС окончательно загерметизируют
12:06 01.03.2021 (обновлено: 13:41 01.03.2021)
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Окончательное заделывание трещины в российском модуле "Звезда" Международной космической станции (МКС), ставшей причиной утечки воздуха, займет пять дней, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
Космонавты нашли трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере "Звезды" в октябре и на время заклеили ее гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Позже стало известно, что экипаж окончательно загерметизирует трещину на этой неделе, но сперва края трещины засверлят, чтобы остановить ее расползание.
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Как сообщил космонавту Сергею Рыжикову специалист подмосковного центра управления полетами, работы по окончательной заделке трещины займут пять дней.
Он добавил, что сегодня Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков будут готовиться к сверлению, а также нанесут на трещину герметик "Анатерм", выполняя работу в респираторах и перчатках.
Во вторник, по словам специалиста, на трещину будет нанесен слой герметика "Герметалл", а края трещины разметят для засверливания. Сверление первого отверстия с помощью дрелью пройдет в среду, второго - в четверг. Получившиеся отверстия будут заделаны мастикой и временными фторопластовыми пленками на клею. Позже пленки снимут, места зашкурят и на трещину нанесут второй слой "Герметалла".
Специалист отметил, что в пятницу на трещину нанесут третий слой герметика и поставят окончательную "заплатку".
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" могут быть еще трещины.
Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
На МКС помимо Рыжикова работают россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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