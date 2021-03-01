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Наука
https://ria.ru/20210301/kosmos-1599405041.html
Трещину на МКС окончательно загерметизируют
Трещину на МКС окончательно загерметизируют
Окончательное заделывание трещины в российском модуле "Звезда" Международной космической станции (МКС), ставшей причиной утечки воздуха, займет пять дней,... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:06
2021-03-01T13:41
наука
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Окончательное заделывание трещины в российском модуле "Звезда" Международной космической станции (МКС), ставшей причиной утечки воздуха, займет пять дней, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.Космонавты нашли трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере "Звезды" в октябре и на время заклеили ее гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Позже стало известно, что экипаж окончательно загерметизирует трещину на этой неделе, но сперва края трещины засверлят, чтобы остановить ее расползание.Как сообщил космонавту Сергею Рыжикову специалист подмосковного центра управления полетами, работы по окончательной заделке трещины займут пять дней.Он добавил, что сегодня Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков будут готовиться к сверлению, а также нанесут на трещину герметик "Анатерм", выполняя работу в респираторах и перчатках.Во вторник, по словам специалиста, на трещину будет нанесен слой герметика "Герметалл", а края трещины разметят для засверливания. Сверление первого отверстия с помощью дрелью пройдет в среду, второго - в четверг. Получившиеся отверстия будут заделаны мастикой и временными фторопластовыми пленками на клею. Позже пленки снимут, места зашкурят и на трещину нанесут второй слой "Герметалла".Специалист отметил, что в пятницу на трещину нанесут третий слой герметика и поставят окончательную "заплатку".Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" могут быть еще трещины.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.На МКС помимо Рыжикова работают россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20210226/mks-1599188773.html
https://ria.ru/20210226/mks-1599123134.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Трещину на МКС окончательно загерметизируют

12:06 01.03.2021 (обновлено: 13:41 01.03.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция пролетает над циклоном
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Окончательное заделывание трещины в российском модуле "Звезда" Международной космической станции (МКС), ставшей причиной утечки воздуха, займет пять дней, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
Космонавты нашли трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере "Звезды" в октябре и на время заклеили ее гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Позже стало известно, что экипаж окончательно загерметизирует трещину на этой неделе, но сперва края трещины засверлят, чтобы остановить ее расползание.
Рассвет с борта МКС - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 23:42
На МКС рассказали о ситуации в "протекающем" российском модуле
Как сообщил космонавту Сергею Рыжикову специалист подмосковного центра управления полетами, работы по окончательной заделке трещины займут пять дней.
Он добавил, что сегодня Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков будут готовиться к сверлению, а также нанесут на трещину герметик "Анатерм", выполняя работу в респираторах и перчатках.
Во вторник, по словам специалиста, на трещину будет нанесен слой герметика "Герметалл", а края трещины разметят для засверливания. Сверление первого отверстия с помощью дрелью пройдет в среду, второго - в четверг. Получившиеся отверстия будут заделаны мастикой и временными фторопластовыми пленками на клею. Позже пленки снимут, места зашкурят и на трещину нанесут второй слой "Герметалла".
Специалист отметил, что в пятницу на трещину нанесут третий слой герметика и поставят окончательную "заплатку".
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Осмотр двух возможных мест утечки на МКС показал отсутствие трещин
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" могут быть еще трещины.
Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
На МКС помимо Рыжикова работают россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Модуль Звезда международной космической станции - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 17:13Наука
Экипаж МКС рассказал о трещинах в корпусе российского модуля
 
НаукаСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсЗемляСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
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