https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599453586.html

Ученые назвали препарат, вдвое снижающий риск смерти при COVID-19

Ученые назвали препарат, вдвое снижающий риск смерти при COVID-19

Американские ученые выяснили, что прием статинов для снижения холестерина значительно снижает риск смерти при коронавирусном заболевании. Соответствующее... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T16:00

2021-03-01T16:00

2021-03-01T17:18

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

колумбийский университет

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что прием статинов для снижения холестерина значительно снижает риск смерти при коронавирусном заболевании. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications.Специалисты Колумбийского университета изучили данные 2626 человек с COVID-19, госпитализированных в первые 18 недель пандемии, чтобы проанализировать влияние принимаемых препаратов на течение болезни и риск летального исхода.Отмечается, что среди пациентов, использовавших лекарства для снижения холестерина, смертность в течение 30 дней составила 14,8 процента, а среди остальных заболевших — 26,5 процента. Скорректировав показатели с учетом демографических различий, сопутствующих заболеваний и других дополнительных факторов, ученые пришли к выводу, что статины снизили внутрибольничную смертность на 50 процентов.При этом исследователи указывают, что прием препаратов не снижал риск подключения к ИВЛ или продолжительность пребывания в больнице.

https://ria.ru/20210301/immunitet-1599435272.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, колумбийский университет