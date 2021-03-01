https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599453586.html
Ученые назвали препарат, вдвое снижающий риск смерти при COVID-19
Ученые назвали препарат, вдвое снижающий риск смерти при COVID-19
Американские ученые выяснили, что прием статинов для снижения холестерина значительно снижает риск смерти при коронавирусном заболевании. Соответствующее... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:00
2021-03-01T16:00
2021-03-01T17:18
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
колумбийский университет
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что прием статинов для снижения холестерина значительно снижает риск смерти при коронавирусном заболевании. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications.Специалисты Колумбийского университета изучили данные 2626 человек с COVID-19, госпитализированных в первые 18 недель пандемии, чтобы проанализировать влияние принимаемых препаратов на течение болезни и риск летального исхода.Отмечается, что среди пациентов, использовавших лекарства для снижения холестерина, смертность в течение 30 дней составила 14,8 процента, а среди остальных заболевших — 26,5 процента. Скорректировав показатели с учетом демографических различий, сопутствующих заболеваний и других дополнительных факторов, ученые пришли к выводу, что статины снизили внутрибольничную смертность на 50 процентов.При этом исследователи указывают, что прием препаратов не снижал риск подключения к ИВЛ или продолжительность пребывания в больнице.
https://ria.ru/20210301/immunitet-1599435272.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, колумбийский университет
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости
. Американские ученые выяснили, что прием статинов для снижения холестерина значительно снижает риск смерти при коронавирусном заболевании. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications
.
Специалисты Колумбийского университета изучили данные 2626 человек с COVID-19, госпитализированных в первые 18 недель пандемии, чтобы проанализировать влияние принимаемых препаратов на течение болезни и риск летального исхода.
Отмечается, что среди пациентов, использовавших лекарства для снижения холестерина, смертность в течение 30 дней составила 14,8 процента, а среди остальных заболевших — 26,5 процента. Скорректировав показатели с учетом демографических различий, сопутствующих заболеваний и других дополнительных факторов, ученые пришли к выводу, что статины снизили внутрибольничную смертность на 50 процентов.
При этом исследователи указывают, что прием препаратов не снижал риск подключения к ИВЛ или продолжительность пребывания в больнице.