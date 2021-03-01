https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599429034.html

Скворцова: российские тесты на коронавирус работают с любым штаммом

Скворцова: российские тесты на коронавирус работают с любым штаммом

Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что российские тест-системы на коронавирус работают при любом штамме. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T13:54

2021-03-01T13:54

2021-03-01T13:54

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

вероника скворцова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что российские тест-системы на коронавирус работают при любом штамме."Мы проверили все наши системы, в том числе на случай, если в S-белке появляются какие-то изменения, мутации. Надо сказать, что настолько правильно выбраны промоторы, активная часть наших тест-систем, что в них фактически мутация не попадает, поэтому они работают при любом штамме", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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