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Скворцова: российские тесты на коронавирус работают с любым штаммом
Скворцова: российские тесты на коронавирус работают с любым штаммом
Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что российские тест-системы на коронавирус работают при любом штамме. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T13:54
2021-03-01T13:54
2021-03-01T13:54
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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вероника скворцова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что российские тест-системы на коронавирус работают при любом штамме."Мы проверили все наши системы, в том числе на случай, если в S-белке появляются какие-то изменения, мутации. Надо сказать, что настолько правильно выбраны промоторы, активная часть наших тест-систем, что в них фактически мутация не попадает, поэтому они работают при любом штамме", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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