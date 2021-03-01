https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599395290.html

В России за сутки умерли 333 пациента с COVID-19

В России за сутки умерли 333 пациента с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 333 смерти с COVID-19, за все время - 86 455, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T11:03

2021-03-01T11:03

2021-03-01T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 333 смерти с COVID-19, за все время - 86 455, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 333 смерти... За весь период по России умерло 86 455 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 42 человека, в Санкт-Петербурге - 35, в Подмосковье - 24.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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