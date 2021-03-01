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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599394865.html
В Москве выявили 2097 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2097 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 097, Санкт-Петербурге - 943, Подмосковье - 629, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:02
2021-03-01T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 097, Санкт-Петербурге - 943, Подмосковье - 629, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2097, 2. Санкт-Петербург - 943, 3. Московская область - 629", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса выявлено в Магаданской области - 4, Еврейской автономной области - 4, Чукотском автономном округе - 3.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В Москве выявили 2097 новых случаев заражения коронавирусом

11:02 01.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит занятия физкультурой для пациентов во временном госпитале для больных COVID-19
Медицинский работник проводит занятия физкультурой для пациентов во временном госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 097, Санкт-Петербурге - 943, Подмосковье - 629, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 2097, 2. Санкт-Петербург - 943, 3. Московская область - 629", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса выявлено в Магаданской области - 4, Еврейской автономной области - 4, Чукотском автономном округе - 3.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
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