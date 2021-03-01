https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599394865.html

В Москве выявили 2097 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2097 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 097, Санкт-Петербурге - 943, Подмосковье - 629, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T11:02

2021-03-01T11:02

2021-03-01T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 097, Санкт-Петербурге - 943, Подмосковье - 629, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2097, 2. Санкт-Петербург - 943, 3. Московская область - 629", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса выявлено в Магаданской области - 4, Еврейской автономной области - 4, Чукотском автономном округе - 3.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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