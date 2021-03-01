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В Москве выявили 2097 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2097 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 097, Санкт-Петербурге - 943, Подмосковье - 629, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:02
2021-03-01T11:02
2021-03-01T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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санкт-петербург
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 097, Санкт-Петербурге - 943, Подмосковье - 629, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2097, 2. Санкт-Петербург - 943, 3. Московская область - 629", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса выявлено в Магаданской области - 4, Еврейской автономной области - 4, Чукотском автономном округе - 3.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург