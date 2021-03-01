https://ria.ru/20210301/kontrabanda-1599391738.html

Сотрудников посольства Украины в Польше задержали при попытке контрабанды

Сотрудников посольства Украины в Польше задержали при попытке контрабанды

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что двух сотрудников украинского посольства в Варшаве задержали на границе при попытке вывезти в Польшу... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T10:41

2021-03-01T10:41

2021-03-01T15:11

дмитрий кулеба

польша

варшава

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в мире

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КИЕВ, 1 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что двух сотрудников украинского посольства в Варшаве задержали на границе при попытке вывезти в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет, эти сотрудники отозваны из заграничной командировки.Также он сообщил, что против этих сотрудников проведут дисциплинарное расследование, и заверил, что оно будет тщательное и быстрое. "По результатам расследования я буду готов принимать любые решения. МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых мы ожидаем быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела", — написал министр.Он также добавил, что никогда не будет покрывать "негодяев", которые хотят использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения.

https://ria.ru/20210228/diskriminatsiya-1599296198.html

польша

варшава

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дмитрий кулеба, польша, варшава, украина, в мире