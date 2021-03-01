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Сотрудников посольства Украины в Польше задержали при попытке контрабанды
Сотрудников посольства Украины в Польше задержали при попытке контрабанды
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что двух сотрудников украинского посольства в Варшаве задержали на границе при попытке вывезти в Польшу... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T10:41
2021-03-01T15:11
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КИЕВ, 1 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что двух сотрудников украинского посольства в Варшаве задержали на границе при попытке вывезти в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет, эти сотрудники отозваны из заграничной командировки.Также он сообщил, что против этих сотрудников проведут дисциплинарное расследование, и заверил, что оно будет тщательное и быстрое. "По результатам расследования я буду готов принимать любые решения. МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых мы ожидаем быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела", — написал министр.Он также добавил, что никогда не будет покрывать "негодяев", которые хотят использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения.
https://ria.ru/20210228/diskriminatsiya-1599296198.html
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дмитрий кулеба, польша, варшава, украина, в мире

Сотрудников посольства Украины в Польше задержали при попытке контрабанды

10:41 01.03.2021 (обновлено: 15:11 01.03.2021)
 
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КИЕВ, 1 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что двух сотрудников украинского посольства в Варшаве задержали на границе при попытке вывезти в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет, эти сотрудники отозваны из заграничной командировки.

"Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем — их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто с Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий. <…> Обоих сотрудников я немедленно отозвал из заграничной командировки. В ближайшие пару часов все формальности по этому вопросу будут завершены", — написал Кулеба в фейсбуке в понедельник.

Также он сообщил, что против этих сотрудников проведут дисциплинарное расследование, и заверил, что оно будет тщательное и быстрое. "По результатам расследования я буду готов принимать любые решения. МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых мы ожидаем быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела", — написал министр.
Он также добавил, что никогда не будет покрывать "негодяев", которые хотят использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения.
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