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https://ria.ru/20210301/kitay-1599454963.html
Китайский агрегатор вызова такси Didi Chuxing выходит на рынок Башкирии
Китайский агрегатор вызова такси Didi Chuxing выходит на рынок Башкирии
Китайский агрегатор такси Didi Chuxing выходит на рынок Башкирии. Компания намерена начать работу в Уфе и в Стерлитамаке. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:06
2021-03-01T16:06
россия-китай: главное
республика башкортостан
китай
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МОСКВА, 1 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский агрегатор такси Didi Chuxing выходит на рынок Башкирии. Компания намерена начать работу в Уфе и в Стерлитамаке.Компания уже начала принимать заявки на подключение от таксопарков и частных таксистов. Требования к водителям у компании стандартные: стаж вождения больше 3 лет, машина не старше 2005 года выпуска без дефектов, прошедшая техническое полное обслуживание.Напомним, компания уже работает в 22 городах - Казани, Ижевске, Набережных Челнах, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Пензе, Оренбурге, Курске, Брянске, Липецке, Белгороде, Твери, Рязани, Туле, Тамбове, Владимире, Иваново, Калуге, Костроме, Орле, Смоленске и Старом Осколе. На очереди ещё 14 городов - Москва, Санкт-Петербург, Самара, Волгоград, Воронеж, Краснодар, Ростов-на-Дону, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь и Челябинск.
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Новости
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республика башкортостан, китай

Китайский агрегатор вызова такси Didi Chuxing выходит на рынок Башкирии

16:06 01.03.2021
 
© РИА Новости / Геннадий КарповЗдание Национального банка Республики Башкортостан в Уфе
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© РИА Новости / Геннадий Карпов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский агрегатор такси Didi Chuxing выходит на рынок Башкирии. Компания намерена начать работу в Уфе и в Стерлитамаке.
Компания уже начала принимать заявки на подключение от таксопарков и частных таксистов. Требования к водителям у компании стандартные: стаж вождения больше 3 лет, машина не старше 2005 года выпуска без дефектов, прошедшая техническое полное обслуживание.
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Напомним, компания уже работает в 22 городах - Казани, Ижевске, Набережных Челнах, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Пензе, Оренбурге, Курске, Брянске, Липецке, Белгороде, Твери, Рязани, Туле, Тамбове, Владимире, Иваново, Калуге, Костроме, Орле, Смоленске и Старом Осколе. На очереди ещё 14 городов - Москва, Санкт-Петербург, Самара, Волгоград, Воронеж, Краснодар, Ростов-на-Дону, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь и Челябинск.
 
Россия-Китай: ГлавноеРеспублика БашкортостанКитай
 
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