https://ria.ru/20210301/kitay-1599454963.html

Китайский агрегатор вызова такси Didi Chuxing выходит на рынок Башкирии

Китайский агрегатор вызова такси Didi Chuxing выходит на рынок Башкирии

Китайский агрегатор такси Didi Chuxing выходит на рынок Башкирии. Компания намерена начать работу в Уфе и в Стерлитамаке. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T16:06

2021-03-01T16:06

2021-03-01T16:06

россия-китай: главное

республика башкортостан

китай

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МОСКВА, 1 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский агрегатор такси Didi Chuxing выходит на рынок Башкирии. Компания намерена начать работу в Уфе и в Стерлитамаке.Компания уже начала принимать заявки на подключение от таксопарков и частных таксистов. Требования к водителям у компании стандартные: стаж вождения больше 3 лет, машина не старше 2005 года выпуска без дефектов, прошедшая техническое полное обслуживание.Напомним, компания уже работает в 22 городах - Казани, Ижевске, Набережных Челнах, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Пензе, Оренбурге, Курске, Брянске, Липецке, Белгороде, Твери, Рязани, Туле, Тамбове, Владимире, Иваново, Калуге, Костроме, Орле, Смоленске и Старом Осколе. На очереди ещё 14 городов - Москва, Санкт-Петербург, Самара, Волгоград, Воронеж, Краснодар, Ростов-на-Дону, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь и Челябинск.

https://ria.ru/20210301/sputniki-1599407071.html

республика башкортостан

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, китай