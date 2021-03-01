https://ria.ru/20210301/kitay-1599375335.html

В Минобороны Китая оценили особый характер военных отношений с Россией

В Минобороны Китая оценили особый характер военных отношений с Россией

Российско-китайские отношения в военной сфере носят особый характер и в корне отличаются от военных союзнических отношений, существующих между некоторыми... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T08:27

2021-03-01T08:27

2021-03-01T08:27

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минобороны китая

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ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Российско-китайские отношения в военной сфере носят особый характер и в корне отличаются от военных союзнических отношений, существующих между некоторыми странами, говорится в комментарии пресс-службы министерства обороны Китая."Россия и Китай партнеры по всестороннему стратегическому взаимодействию. Отношения между двух стран являются примером международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости, беспристрастности и взаимной выгоде. Стороны придерживаются принципов несоюзничества, неконфронтации, не направленности против третьих стран, эти отношения в корне отличаются от военных сообщнических отношений, существующих между некоторыми странами", - говорится в комментарии к стратегии Китая по международному военному сотрудничеству.Отмечается, что высокий уровень отношений в военной сфере - главный показатель особенности двусторонних отношений, а также важная опора стратегического сотрудничества между двумя странами."В 2021 году отмечается 20-летие Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, китайская сторона готова осуществлять консенсус, достигнутый лидерами двух стран; углублять контакты на высоком уровне, стратегическое сотрудничество в сфере совместных военных учений, а также военно-технической области", - отмечается в комментарии.В оборонном ведомстве Китая также выразили готовность всесторонне углублять российско-китайские военные отношения в новую эпоху, стать позитивной энергией для защиты общих интересов, а также международного мира и стабильности.

https://ria.ru/20210227/longshot-1598949869.html

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