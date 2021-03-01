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Парламентские выборы в Киргизии пройдут осенью
Парламентские выборы в Киргизии пройдут осенью
Повторные парламентские выборы в Киргизии пройдут осенью 2021 года, сообщил президент республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:32
2021-03-01T12:55
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 1 мар - РИА Новости. Повторные парламентские выборы в Киргизии пройдут осенью 2021 года, сообщил президент республики Садыр Жапаров."Осенью пройдут парламентские выборы", - заявил он в интервью МИА "Казинформ", опубликованном его пресс-службой.По словам Жапарова, одной из важнейших причин революций в Киргизии становились нечестные выборы, поэтому в период его правления все референдумы и выборы будут проходить открыто и прозрачно."Мы провели честные, справедливые выборы (президента - ред.). Скоро пройдут и местные выборы. Намечено проведение референдума, который мы также проведем честно", - подчеркнул он.Жапаров отметил, что "во всех этих процессах закон должен быть единым для всех — от президента до дехканина с кетменем (крестьянина с тяпкой - ред.) в руках". "Сейчас мы устанавливаем законность и справедливость. Конечно, это невозможно сделать за один год. Для исправления ситуации нужно 2-3 года", - добавил президент.В начале октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, сопровождаемые массовым подкупом голосов. Недовольные итогами голосования уже на следующий день вышли на стихийный митинг с требованием отменить результаты. Мирный митинг вскоре перерос в массовые беспорядки и столкновения с милицией, в результате которых пострадали более 1,2 тысячи человек и один погиб. Ночью митингующим все-таки удалось штурмом взять здание парламента республики, в котором располагается и администрация президента, вскоре после чего глава страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. ЦИК на фоне массовых беспорядков отменил итоги голосования. На президентских выборах 10 января набрав более 79% голосов победу одержал Садыр Жапаров.
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киргизия, в мире

Парламентские выборы в Киргизии пройдут осенью

12:32 01.03.2021 (обновлено: 12:55 01.03.2021)
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам досрочных президентских выборов
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам досрочных президентских выборов - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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БИШКЕК, 1 мар - РИА Новости. Повторные парламентские выборы в Киргизии пройдут осенью 2021 года, сообщил президент республики Садыр Жапаров.
"Осенью пройдут парламентские выборы", - заявил он в интервью МИА "Казинформ", опубликованном его пресс-службой.
По словам Жапарова, одной из важнейших причин революций в Киргизии становились нечестные выборы, поэтому в период его правления все референдумы и выборы будут проходить открыто и прозрачно.
"Мы провели честные, справедливые выборы (президента - ред.). Скоро пройдут и местные выборы. Намечено проведение референдума, который мы также проведем честно", - подчеркнул он.
Жапаров отметил, что "во всех этих процессах закон должен быть единым для всех — от президента до дехканина с кетменем (крестьянина с тяпкой - ред.) в руках". "Сейчас мы устанавливаем законность и справедливость. Конечно, это невозможно сделать за один год. Для исправления ситуации нужно 2-3 года", - добавил президент.
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В начале октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, сопровождаемые массовым подкупом голосов. Недовольные итогами голосования уже на следующий день вышли на стихийный митинг с требованием отменить результаты. Мирный митинг вскоре перерос в массовые беспорядки и столкновения с милицией, в результате которых пострадали более 1,2 тысячи человек и один погиб. Ночью митингующим все-таки удалось штурмом взять здание парламента республики, в котором располагается и администрация президента, вскоре после чего глава страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. ЦИК на фоне массовых беспорядков отменил итоги голосования. На президентских выборах 10 января набрав более 79% голосов победу одержал Садыр Жапаров.
 
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