https://ria.ru/20210301/kirgiziya-1599409850.html

Парламентские выборы в Киргизии пройдут осенью

Парламентские выборы в Киргизии пройдут осенью

Повторные парламентские выборы в Киргизии пройдут осенью 2021 года, сообщил президент республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:32

2021-03-01T12:32

2021-03-01T12:55

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592540432_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_350872bc885d5d50d5bb0331d86f5321.jpg

БИШКЕК, 1 мар - РИА Новости. Повторные парламентские выборы в Киргизии пройдут осенью 2021 года, сообщил президент республики Садыр Жапаров."Осенью пройдут парламентские выборы", - заявил он в интервью МИА "Казинформ", опубликованном его пресс-службой.По словам Жапарова, одной из важнейших причин революций в Киргизии становились нечестные выборы, поэтому в период его правления все референдумы и выборы будут проходить открыто и прозрачно."Мы провели честные, справедливые выборы (президента - ред.). Скоро пройдут и местные выборы. Намечено проведение референдума, который мы также проведем честно", - подчеркнул он.Жапаров отметил, что "во всех этих процессах закон должен быть единым для всех — от президента до дехканина с кетменем (крестьянина с тяпкой - ред.) в руках". "Сейчас мы устанавливаем законность и справедливость. Конечно, это невозможно сделать за один год. Для исправления ситуации нужно 2-3 года", - добавил президент.В начале октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, сопровождаемые массовым подкупом голосов. Недовольные итогами голосования уже на следующий день вышли на стихийный митинг с требованием отменить результаты. Мирный митинг вскоре перерос в массовые беспорядки и столкновения с милицией, в результате которых пострадали более 1,2 тысячи человек и один погиб. Ночью митингующим все-таки удалось штурмом взять здание парламента республики, в котором располагается и администрация президента, вскоре после чего глава страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. ЦИК на фоне массовых беспорядков отменил итоги голосования. На президентских выборах 10 января набрав более 79% голосов победу одержал Садыр Жапаров.

https://ria.ru/20210224/otnosheniya-1598320870.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, в мире