https://ria.ru/20210301/khaker-1599370279.html

В США ищут "российского" хакера, укравшего данные 22 американских военных

В США ищут "российского" хакера, укравшего данные 22 американских военных

Секретная служба США ищет российского хакера, который украл личные данные 22 военных США, награжденных медалью почета, сообщает издание Daily Beast со ссылкой... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T05:24

2021-03-01T05:24

2021-03-01T05:24

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министерство обороны сша

сша

в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Секретная служба США ищет российского хакера, который украл личные данные 22 военных США, награжденных медалью почета, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на заявление американской секретной службы.Как отмечает издание, данные были украдены с целью покупки дорогостоящих товаров через сеть розничных магазинов, которые находятся в ведении министерства обороны США. Сообщается, что в результате кибератаки злоумышленник приобрел товары на сумму около 55 тысяч долларов. По данным секретной службы США, приобретенные товары были разосланы по 20 разным адресам на территории США, а позже посылки были отправлены в Россию.Отмечается, что хакер использовал посредников, чтобы развозить посылки с товарами по разным адресам. По словам одного из "курьеров", "он не знал имени человека, на которого работал", а в его "служебные" обязанности входило получение посылок и отправка товаров по другим адресам, как в Россию, так и внутри США.Издание со ссылкой на Федеральную торговую комиссию США сообщает, что американские военнослужащие становятся жертвами кибератак на 76% чаще, чем гражданское население. В прошлом году комиссия получила более 50 тысяч жалоб на кражу личных данных от военнослужащих, при этом, средний ущерб от мошеннических действий оценивался в 600 долларов США, что примерно в два раза больше, чем сумма, которую в среднем теряют гражданские лица в результате кражи личных данных.

https://ria.ru/20210217/khaker-1597922399.html

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россия, министерство обороны сша, сша, в мире