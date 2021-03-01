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РБК: пользователям карты "Мир" затруднят доступ к онлайн-казино
РБК: пользователям карты "Мир" затруднят доступ к онлайн-казино
Российская национальная платежная система "Мир" начнет отклонять денежные переводы на иностранные электронные кошельки что затруднит использование таких... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T02:24
2021-03-01T02:24
2021-03-01T02:24
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весь мир
экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская национальная платежная система "Мир" начнет отклонять денежные переводы на иностранные электронные кошельки что затруднит использование таких ресурсов, как онлайн-казино, сообщает РБК со ссылкой на технологический бюллетень, разосланный в банки.Решение, вступающее в силу 27 апреля, направлено на "минимизацию риска сомнительных денежных переводов".Зарубежные электронные кошельки, отмечает РБК, как правило, используются онлайн-казино, букмекерами и другими игроками "серого рынка".При этом круг организаций, которые обязаны принимать к оплате карты "Мир", постепенно расширяется: с 1 марта по 30 июня 2021 года в этот периметр войдут магазины с выручкой более 30 миллионов рублей в год.Платежная система "Мир" — национальная российская платежная система. Расчеты производятся в рублях. Выпускаются кредитные карты и дебетовые с поддержкой овердрафта. Оператор платежной системы "Мир" — АО "Национальная система платежных карт".Работа платежной системы "Мир" не зависит от работы иностранных платежных систем.
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россия, платежная система "мир", весь мир, экономика
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Российская национальная платежная система "Мир"
начнет отклонять денежные переводы на иностранные электронные кошельки что затруднит использование таких ресурсов, как онлайн-казино, сообщает РБК
со ссылкой на технологический бюллетень, разосланный в банки.
Решение, вступающее в силу 27 апреля, направлено на "минимизацию риска сомнительных денежных переводов".
Зарубежные электронные кошельки, отмечает РБК, как правило, используются онлайн-казино, букмекерами и другими игроками "серого рынка".
При этом круг организаций, которые обязаны принимать к оплате карты "Мир", постепенно расширяется: с 1 марта по 30 июня 2021 года в этот периметр войдут магазины с выручкой более 30 миллионов рублей в год.
Платежная система "Мир" — национальная российская платежная система. Расчеты производятся в рублях. Выпускаются кредитные карты и дебетовые с поддержкой овердрафта. Оператор платежной системы "Мир" — АО "Национальная система платежных карт".
Работа платежной системы "Мир" не зависит от работы иностранных платежных систем.