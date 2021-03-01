https://ria.ru/20210301/kazino-1599367231.html

РБК: пользователям карты "Мир" затруднят доступ к онлайн-казино

РБК: пользователям карты "Мир" затруднят доступ к онлайн-казино

Российская национальная платежная система "Мир" начнет отклонять денежные переводы на иностранные электронные кошельки что затруднит использование таких... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T02:24

2021-03-01T02:24

2021-03-01T02:24

россия

платежная система "мир"

весь мир

экономика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская национальная платежная система "Мир" начнет отклонять денежные переводы на иностранные электронные кошельки что затруднит использование таких ресурсов, как онлайн-казино, сообщает РБК со ссылкой на технологический бюллетень, разосланный в банки.Решение, вступающее в силу 27 апреля, направлено на "минимизацию риска сомнительных денежных переводов".Зарубежные электронные кошельки, отмечает РБК, как правило, используются онлайн-казино, букмекерами и другими игроками "серого рынка".При этом круг организаций, которые обязаны принимать к оплате карты "Мир", постепенно расширяется: с 1 марта по 30 июня 2021 года в этот периметр войдут магазины с выручкой более 30 миллионов рублей в год.Платежная система "Мир" — национальная российская платежная система. Расчеты производятся в рублях. Выпускаются кредитные карты и дебетовые с поддержкой овердрафта. Оператор платежной системы "Мир" — АО "Национальная система платежных карт".Работа платежной системы "Мир" не зависит от работы иностранных платежных систем.

https://ria.ru/20210228/mir-1599303648.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, платежная система "мир", весь мир, экономика