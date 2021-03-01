https://ria.ru/20210301/kastelyanos-1599439431.html

В Little Big рассказали об экс-солистке Анне Кастельянос

В Little Big рассказали об экс-солистке Анне Кастельянос

Участники Little Big назвали бывшую солистку Анну Кастельянос "маленьким человеком с большой историей", вместе с ней началась история группы, и она всегда... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T14:35

2021-03-01T14:35

2021-03-01T14:35

культура

анна кастельянос

софья таюрская

олимпия

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599385755_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_705ff7aa268386f7b3e7c464abe58d7e.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Участники Little Big назвали бывшую солистку Анну Кастельянос "маленьким человеком с большой историей", вместе с ней началась история группы, и она всегда оставалась важной частью коллектива.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что экс-солистка группы Little Big Анна Кастельянос обнаружена мертвой в квартире в Петербурге.Little Big - российская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров.

https://ria.ru/20210301/kastelyanos-1599432227.html

олимпия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кастельянос, софья таюрская, олимпия, санкт-петербург, общество