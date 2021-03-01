https://ria.ru/20210301/kastelyanos-1599439431.html
В Little Big рассказали об экс-солистке Анне Кастельянос
В Little Big рассказали об экс-солистке Анне Кастельянос
Участники Little Big назвали бывшую солистку Анну Кастельянос "маленьким человеком с большой историей", вместе с ней началась история группы, и она всегда... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T14:35
2021-03-01T14:35
2021-03-01T14:35
культура
анна кастельянос
софья таюрская
олимпия
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Участники Little Big назвали бывшую солистку Анну Кастельянос "маленьким человеком с большой историей", вместе с ней началась история группы, и она всегда оставалась важной частью коллектива.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что экс-солистка группы Little Big Анна Кастельянос обнаружена мертвой в квартире в Петербурге.Little Big - российская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров.
https://ria.ru/20210301/kastelyanos-1599432227.html
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анна кастельянос, софья таюрская, олимпия, санкт-петербург, общество