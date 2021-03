В Little Big рассказали об экс-солистке Анне Кастельянос

"Путь Little Big начался почти 8 лет назад с трех человек: Ани, Ильича и Олимпии . Аня, ты была и остаешься важной частью Little Big Family. Ты навсегда в нашей памяти и будешь вечна в наших клипах. Спасибо за все. Rest in peace, маленький человек с большой историей", - написали музыканты в социальных сетях.