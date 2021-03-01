https://ria.ru/20210301/kastelyanos-1599432227.html

Стали известны подробности смерти бывшей участницы Little Big

Стали известны подробности смерти бывшей участницы Little Big

Соседка экс-участницы группы Little Big Анны Кастельянос, тело которой обнаружили в ее квартире в Санкт-Петербурге, рассказала подробности случившегося. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T14:04

2021-03-01T14:04

2021-03-01T14:37

шоубиз

анна кастельянос

little big

санкт-петербург

общество

происшествия

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Соседка экс-участницы группы Little Big Анны Кастельянос, тело которой обнаружили в ее квартире в Санкт-Петербурге, рассказала подробности случившегося.По словам женщины, накануне ей в домофон позвонила волонтер, которая не могла связаться с Кастельянос: артистка почувствовала себя плохо и оставила заявку на лекарство. Зайдя в квартиру, волонтер обнаружила Кастельянос без признаков жизни и сразу вызвала полицию."Аню увезли в морг, а вечером ее сестра позвонила мне и сказала, что там наложился алкоголь на какую-то травму головы. То ли она дома упала, то ли это давняя травма", — рассказала соседка артистки в комментарии "КП".При этом ранее некоторые СМИ сообщили, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. У Кастельянос была третья группа инвалидности, а последние полгода из-за проблем со спиной она была прикована к постели. Помимо музыкальной карьеры, она вела мероприятия и снималась в кино.Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров.

https://ria.ru/20210301/prusikin-1599427051.html

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анна кастельянос, little big, санкт-петербург, общество, происшествия