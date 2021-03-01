https://ria.ru/20210301/kastelyanos-1599432227.html
Стали известны подробности смерти бывшей участницы Little Big
Стали известны подробности смерти бывшей участницы Little Big
Соседка экс-участницы группы Little Big Анны Кастельянос, тело которой обнаружили в ее квартире в Санкт-Петербурге, рассказала подробности случившегося. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T14:04
2021-03-01T14:04
2021-03-01T14:37
шоубиз
анна кастельянос
little big
санкт-петербург
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599397938_0:269:1080:877_1920x0_80_0_0_9c118362b41a74df3d7fc0312215af14.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Соседка экс-участницы группы Little Big Анны Кастельянос, тело которой обнаружили в ее квартире в Санкт-Петербурге, рассказала подробности случившегося.По словам женщины, накануне ей в домофон позвонила волонтер, которая не могла связаться с Кастельянос: артистка почувствовала себя плохо и оставила заявку на лекарство. Зайдя в квартиру, волонтер обнаружила Кастельянос без признаков жизни и сразу вызвала полицию."Аню увезли в морг, а вечером ее сестра позвонила мне и сказала, что там наложился алкоголь на какую-то травму головы. То ли она дома упала, то ли это давняя травма", — рассказала соседка артистки в комментарии "КП".При этом ранее некоторые СМИ сообщили, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. У Кастельянос была третья группа инвалидности, а последние полгода из-за проблем со спиной она была прикована к постели. Помимо музыкальной карьеры, она вела мероприятия и снималась в кино.Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров.
https://ria.ru/20210301/prusikin-1599427051.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599397938_0:246:1080:1056_1920x0_80_0_0_afba823225cbad2902fd56a7abef94cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна кастельянос, little big, санкт-петербург, общество, происшествия
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
Соседка экс-участницы группы Little Big Анны Кастельянос
, тело которой обнаружили в ее квартире в Санкт-Петербурге
, рассказала подробности случившегося.
По словам женщины, накануне ей в домофон позвонила волонтер, которая не могла связаться с Кастельянос: артистка почувствовала себя плохо и оставила заявку на лекарство. Зайдя в квартиру, волонтер обнаружила Кастельянос без признаков жизни и сразу вызвала полицию.
"Аню увезли в морг, а вечером ее сестра позвонила мне и сказала, что там наложился алкоголь на какую-то травму головы. То ли она дома упала, то ли это давняя травма", — рассказала соседка артистки в комментарии "КП".
При этом ранее некоторые СМИ сообщили, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. У Кастельянос была третья группа инвалидности, а последние полгода из-за проблем со спиной она была прикована к постели. Помимо музыкальной карьеры, она вела мероприятия и снималась в кино.
Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров.