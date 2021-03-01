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В России расширился круг организаций, обязанных принимать карты "Мир"
В России расширился круг организаций, обязанных принимать карты "Мир"
Круг организаций, которые обязаны принимать к оплате карты "Мир", постепенно расширяется: с 1 марта по 30 июня 2021 года в этот периметр войдут магазины с... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T00:37
2021-03-01T00:37
россия
платежная система "мир"
экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Круг организаций, которые обязаны принимать к оплате карты "Мир", постепенно расширяется: с 1 марта по 30 июня 2021 года в этот периметр войдут магазины с выручкой более 30 миллионов рублей в год.Как пояснил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, такая постепенность связана с тем, что магазинам надо время, чтобы заключить договоры с банками, установить оборудование и обучить персонал. В дальнейшем такая обязанность появится у организаций, чья выручка за предшествующий календарный год превышает 20 миллионов рублей.Статистически у потребителей очень редко возникают проблемы с оплатой картой, обращает внимание Достов. Часто они связаны не с тем, что такая возможность отсутствует в принципе, а с тем, что продавец уклоняется от приема карты, например, ссылаясь на поломку терминала. Отследить это весьма сложно, потому что закон такие случаи не регулирует."Если такая ситуация повторяется систематически, у покупателя есть право обратиться в Роспотребнадзор: обязанность приема карт относится к защите прав потребителя. Но перед этим можно попробовать позвонить в банк, чей терминал стоит в торговой точке, – там могут помочь магазину правильно его настроить и избежать постоянных поломок и отключений", - советует он.
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россия, платежная система "мир", экономика

В России расширился круг организаций, обязанных принимать карты "Мир"

00:37 01.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Круг организаций, которые обязаны принимать к оплате карты "Мир", постепенно расширяется: с 1 марта по 30 июня 2021 года в этот периметр войдут магазины с выручкой более 30 миллионов рублей в год.
Как пояснил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, такая постепенность связана с тем, что магазинам надо время, чтобы заключить договоры с банками, установить оборудование и обучить персонал. В дальнейшем такая обязанность появится у организаций, чья выручка за предшествующий календарный год превышает 20 миллионов рублей.
"Эти требования означают, что с 1 июля 2021 года принимать карты "Мир" должны практически во всех торговых точках: выручка в 20 миллионов типична даже для небольших продуктовых магазинов у дома. Строго говоря, в городах большинство продавцов уже начали прием карт, не дожидаясь законодательной обязанности", - отмечает эксперт.
Статистически у потребителей очень редко возникают проблемы с оплатой картой, обращает внимание Достов. Часто они связаны не с тем, что такая возможность отсутствует в принципе, а с тем, что продавец уклоняется от приема карты, например, ссылаясь на поломку терминала. Отследить это весьма сложно, потому что закон такие случаи не регулирует.
"Если такая ситуация повторяется систематически, у покупателя есть право обратиться в Роспотребнадзор: обязанность приема карт относится к защите прав потребителя. Но перед этим можно попробовать позвонить в банк, чей терминал стоит в торговой точке, – там могут помочь магазину правильно его настроить и избежать постоянных поломок и отключений", - советует он.
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